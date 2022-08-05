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Uçuşlar dijital takipte

Ücretsiz uçuş takibi hizmeti sunan Flightradar24 internet sitesi, son zamanların en çok ilgi gören dijital platformuna dönüşmüş durumda. Transfer olan futbolculardan Pelosi’nin Tayvan ziyaretine yüzbinlerce kişi canlı yayında uçakları anlık olarak takip edebiliyor.

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Uçuşlar dijital takipte
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Dünyanın en büyük uçuş takip sitelerinden biri olan Flightradar24, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Malezya’dan Tayvan’ın başkenti Taipei’ye yedi saatlik uçuşu bir rekora şahit oldu.

Uçusun bir bölümü dünya genelinde 2,92 milyon kişi tarafından takip edilirken, iniş anlarında ise takip sayısının 708 bin olduğu açıklandı. Flightradar24’ün iletişim başkanı Ian Petchenik, sitenin Pelosi’nin uçuşu sırasında benzeri görülmemiş bir ilgi gördüğünü ifade ederken bunun arkasındaki motivasyonu ise “Tarihe gerçek zamanlı olarak şahitlik ediyorsunuz” sözleriyle dile getirdi.

Transfer sezonunda yoğun

Site trafiğinde artışa neden durumların yalnızca küresel siyaset gelişmeleri olmadığını belirten Petchenik, özellikle yaz aylarında futbol transfer sezonu süresince takımlarına transfer olan futbolcuların uçuşlarının da ilgiyle takip edildiğini vurguladı. Öte yandan 2021’in ocak ayında Fenerbahçe’ye transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’i, Londra’dan İstanbul’a getiren uçak, 312 binden fazla kişi tarafından canlı olarak takip edilmişti.

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