Ucuza tatil nasıl yapılır?: Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanın 7 yolu

Tatil planı yapıp, maddi nedenlerden dolayı vazgeçiyorsanız önce bir haberimizi okuyabilirsiniz. Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olabilirsiniz. İşte tatil planı yaparken önemli noktalardan biri olan masrafları kısmanın 7 yolu:

Tatil zamanlamasını iyi ayarlayın

Herkes turistik bölgelere yazın gitmek ister. Havanın güzel olduğu, turistik yerlerin en canlı hallerini aldığı ve sosyal medyada en fazla paylaşımın yapıldığı zamanlarda gitmeyi herkes ister. Ancak amacınız düşük bütçe ile tatile çıkmaksa turistik yerlerin en popüler olduğu zamanlarda değil, yoğun olmayan sezonda gitmeyi tercih edin. Özellikle küçük sahil beldelerini tercih ederseniz kalabalıkların gittiği, plajların boşaldığı bu zaman zarfında konaklama, yemek ve hediyelik eşyalar için çok daha uygun fiyatlı anlaşmalar yapabilirsiniz.

FOTOĞRAF 33 Kapadokya – Nevşehir Her mevsim güzel olan Kapadokya, kışın kar altındaki görüntüsü ile nefes kesiyor. Eşi benzeri olmayan bu şehir Peri Bacaları ile eşsiz bir manzara keyfi sunuyor. Adeta huzur şehri olan Kapadokya’da şöminesi olan bir yerde kalarak akşamlarınızı da eşsiz kılabilirsiniz. Buraya has yemeklerinden olan Testi kebabı ve çömlek fasulyesi ile de enfes lezzetler tadabilirsiniz. Gezmek için iki üç gün yeterli olan bir şehre gelmişken Ihlara Vadisi’ni görmeden dönmeyin. Yedigöller –Bolu Manzarasıyla tatilcileri etkileyen Yedigöller, Bolu'ya 44 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller, yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor. Büyüleyici doğasıyla ünlü Yedigöller Milli Parkı, kar yağışıyla güzelleşen bir doğa harikasına dönüşüyor. . Fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri olan Yedigöl, dağların ardından yükselen sis, beyaz örtüyle birleşince doyumsuz bir manzara dönüşüyor. Dere, ırmak ve vadiler arasında yer alıyor. Göllerin etrafı meşe, gürgen, kızılağaç, karaağaç, karaçam gibi çeşit çeşit ağaç ve çiçeklerle kaplı. Bolu doğal güzellikleri ile kışın tercih edebileceğiniz bir şehir. Yedigöller milli parkı ile kışı yaşamak ayrı bir deneyim. Masalsı bir görünüme bürünen Yedigöller’de yürüyüş yapabilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Sarıkamış- Kars Türkiye’nin en soğuk şehri olan Kars’a kışın gitmek ne kadar ürkütücü gibi gözükse de doğa harikası Sarıkamış ile kesinlikle görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Kars’ta en önemli etkinlik 55 km uzaklıkta bulunan kayak merkezi. 2800 metre yükseklikte bulunan tesis, Kars Havalimanından 45 dakika mesafede. Buranın en büyük özelliği, benzerinin Alplerde bulunan kristal kar yapısı. Havası soğuk insanı sıcak Kars’a Doğu Ekspresi ile giderek Türkiye’nin saklı kalmış güzelliklerini de keşfedebilirsiniz. Uludağ – Bursa Uludağ kışın en çok ziyaretçi alan yerlerin başında geliyor. Bunun da hakkını veriyor. Hem doğal güzellikleri hem de kayak pistleri ile ziyaretçilerin keyifli anlar yaşadığı Uludağ’da insandan kaçarken, kendinizi kalabalığın ortasında bulabilirsiniz. Oteller Bölgesi'nden zirveye telesiyejle çıkan yerli ve yabancı turistler de doğanın sunduğu eşsiz beyaz güzelliğin keyfini yaşıyor. Nefes kesen manzarası adeta baş döndürüyor. Kartepe – Kocaeli İstanbul’a yakın olması nedeniyle tercih edilen Kartepe, kış tatili ve kayak severler için tercih edilebilecek yerler arasında. Bölgede yer alan tesislerde konaklayabilir, kış manzarasının ve kayak merkezinin tadını çıkarabilirsiniz. Palandöken – Erzurum Soğuk havası Kars kadar insanın içine işleyen Erzurum’da kışın güzelliğiyle insanların başına döndürüyor. Kar yağışı olarak ülkenin en çok kar yağan bölgelerinin başında gelen Palandöken, kayak pistinin kayak yapımına elverişli olan kar seviyesinin yüksekliğinden dolayı yabancı turistler tarafından da tercih ediliyor. Geniş bir piste sahip olan bölgede çok kaliteli oteller de bulunuyor. Manzara ve doğanın içinde olan Palandöken’de yakılan şöminelerde meşe odunları ile ısınıp günün ilk kendinizi kar sporlarına bırakabilirsiniz. Abant – Bolu Kışın gidilebilecek en iyi tatil yerlerine bir başka örnek ise Bolu Abant gölü diyebiliriz. Her kişinin hayatta görmesi gereken muhteşem bir doğa içerisinde yüksek çam ağaçları ile çevrilmiş bir göl ve yağan kar ile kart postal gibi görüntüler sizleri beklemekte. Konaklama için birçok kaliteli tesisin olduğu Abant bölgesinde kışın yapılacak doğa yürüyüşleri çok keyifli olmakta. Ilgaz- Kastamonu Karadeniz tarafında kışın gidilecek yerler arasında Ilgaz bulunuyor. Ilgaz otellerinde konaklayabilir ve kayak merkezi ile hoş vakit geçirebilirsiniz. Ayder Yaylası –Rize Yeşilin her tonu ile yazın yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olan Ayder Yaylası, kışın da sunduğu görsel şölen ile ziyaretçilerine eşsiz manzara deneyimi yaşatıyor. Karadeniz'in enfes lezzetlerini Ayder'in kış manzarasına doğru deneyimleyip içinizi ısıtabilirsiniz. Safranbolu – Karabük Tarihi konakları ile UNESCO'ya giren Safranbolu evleri, adeta cennet kopmuş bir parça gibi. Masalsı bir kasabayı anımsatan Safranbolu'ya da tıpkı diğer şehirlere olduğu gibi kış çok yakışıyor. Baş döndüren manzaralarıyla kışın görülmesi gereken yerler Soğuk havalarda dahi evde oturmak istemeyen, tatillerini doğal güzelliklerle geçirmek isteyenler için Türkiye'de kışın görülmesi gereken yerleri belirledik. Manzarası ile baş döndüren, atmosferi ile kış mevsimini unutulmaz kılan birçok şehir, soğuk havaya aldırış etmeyen gezginler için vazgeçilmez. Siz de yoğun iş temposu ve yorucu trafikten bıktıysanız birkaç günlük kaçamaklar ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. İşte kışın görülmesi gereken yerler:

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İndirim sitelerinden yararlanın

Son yıllarda sayıları artmış olan indirim siteleri, uçak bileti, konaklama, etkinlik, araba kiralama ya da yemek için çok uygun fiyatlı alternatif önermektedir. Bu sitelerde dikkat etmeniz gereken ise satın aldığınız şeylerin kullanım tarihlerine dikkat etmeniz. Genellikle yoğun olmayan saat ya da günleri seçerek kullanım alanınızı sınırlayan kuponları almadan önce dipnotlara dikkat etmek gerekir.

Fotoğraf: Arşiv

Otel tutmak yerine ev kiralayın

Otellere kıyasla hem ev konforuna daha yakın hem de daha ucuz olacak konaklama seçeneklerini deneyebilirsiniz. Ayrıca tam donanımlı mutfağa sahip olacağınız için yiyecek masraflarınızın da azalacağını unutmayın.Rezervasyonunuzu yaparken ek masraflara dikkat edin, gecelik masraflar toplandığında temizlik ya da komisyon ücretleri ile toplam masraf beklediğinizden yüksek çıkabilir.

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FOTOĞRAF 16 Sömestr tatili yurt dışı gezi planı yapanlar için kaçınılmaz bir fırsat. Yazın olduğu kadar kış mevsiminin de oldukça yakıştığı Strazburg’da masalsı bir tatil geçirebilirsiniz. Avrupa Birliği’nin ikinci başkenti olarak bilinen Strazburg, Almanya ve İsviçre’ye sınır komşusu, hatta Almanya sınırına beş dakika uzaklıkta. Zaten Almanya’nın etkisi şehrin her unsuruna yansımış durumda. Tarih ve kültürün iç içe olduğu şehir, 1998 yılında Unesco tarafından Dünya Miraslar Listesi’ne dahil edilmiş. Strazburg’un en yüksek binası olan Notre Dame Katedrali Katedrali’nin seyir terasından şehrin tamamını kuş bakışı görebilirsiniz. Dar bir geçitten çıkılan 300 basamağa değeceğine emin olun. Yorgunluğunuzu seyir terasından bakar bakmaz unutacaksınız. La Petite France Birçok turist şehrin en etkileyici bölgesinin La Petite France yani “Küçük Fransa” denilen bölge olduğunu söyleyecektir. Kanalların etrafında kurulmuş bu bölgede yarı ahşap Alsaz evleri, rengârenk çiçekli pencereler tam bir görsel şölen. Elinize kahvenizi alarak bir ortaçağ kasabasındaymışçasına semtin dar sokaklarına kendinizi bırakın. Şehirde ulaşım için üç alternatif mevcut, tramvay, bisiklet ve yürümek. Evet yürüyerek şehrin tamamını gezmek mümkün, her sokak ayrı bir keşif, zamanınız kısıtlıyla bisiklet de kiralayabilirsiniz. Şehirde yoğun olarak bisiklet kullanılıyor. Bisikletlilere ait yollar, ışıklar mevcut. Turistik teknelerle kanal turu yapmak da seçenekler arasında. Peki Ne Yemeli? Tarte flambée: Bir nevi pizza ya da lahmacun diyebiliriz, ince hamur üzeri, tercihe göre çeşitli malzemeler ekleniyor odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Yemeden dönmeyin. Place Kléber’de bulunan Fransa ve Belçika'nın meşhur kurabiyecisi Galerie Gourmande’ın enfes kurabiyelerini unutmayın, muhtemelen seçim yapmak biraz zor olacak, kurabiye kutuları da tam hatıralık saklanacak türden. Fransızların pastanecilik konusunda ünleri malum, bu büyüleyici şehirde gezerken küçük molalar verip filtre kahve ile pastaların, keklerin, kruvasanların tadına varın. Choucroûte: Lahanalı, etli ve sebzeli bir Alsaz yemeği, orijinalinde sosis ve şarküteriyle servis ediliyor ancak tercihe göre et ve balık tercih edebilirsiniz. Aklınızda geleneksel bir Alsaz yemeği yemek varsa tercihiniz “Choucroûte Garnie” olabilir. . Büyülü bir masal diyarı: Strazburg Sömestr tatilini değerlendirmek isteyenler için güzel bir önerimiz var. Fransa söz konusu olunca akla hiç kuşkusuz Paris gelir, Fransa'nın kuzeyinde, Alsaz bölgesinin başkenti olan Strazburg, Paris'in griliği ve melankolisinin yanında göz alıcı mimarisi, yüzyıllık ağaçları, nehrin üzerine kurulmuş şirin köprüleriyle büyülü bir masal diyarı. BiP'te paylaş

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Hafif seyahat edin

Ekstra yükler için ekstra fiyatlar ödendiğini hepimiz biliyoruz, ancak son yıllarda çıkan alternatifler ile uçağa sadece el çantası ile giderek daha uygun fiyatlı uçak biletleri alabiliyorsunuz.

Ücretsiz günlerden yararlanın

Birçok şehirde ayın ya da yılın belirli günlerinde müzelere ya da diğer önemli turistik mekanlarına ücretsiz giriş imkanı sunar. Örneğin Paris’teki Louvre, her ayın ilk pazar günü ücretsiz giriş imkanı sunmakta. Girişi 15 euro civarında olan bu müzeye ücretsiz giriş imkanı kaçmaz. Bu ve bunun gibi birçok imkan bulunmakta, bir şehre gitmeden önce araştırmakta fayda var!

Fotoğraf: Arşiv

Dışarıda yiyeceğiniz yemekleri sınırlandırın

Yeni bir ülkeye gitmenin bir amacı da yeni yemekler tatmak biliyoruz, ancak her öğünü dışarıda yemek seyahatin en pahalı harcaması olabilir. Dışarıda yeme haklarınızı gerçekten hak eden mekanlara saklayarak ve onun dışındaki öğünleri evde hazırladıklarınız ile geçiştirerek uygun fiyatlı bir tatil yapabilirsiniz.

Ev bakıcısı olun

İnsanların evini kiralamaya çıkan bir alternatif ise ev bakıcısı olmak! Bu tarz uygulamaları kullanmak için yapmanız gereken tek şey güvenilir olduğunuzu kanıtlamak. Anlaşmanıza bağlı olarak ev sahibinin evcil hayvanını beslemek yada çiçeklerini sulamanız gerekebilir ama ücretsiz konaklama imkanına sahip olduğunuzu unutmayın!