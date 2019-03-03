​Ufuk Bayraktar tahliye oldu

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Antalyasporlu Nazım Sangare Türkiye için oynamak istiyor

Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Nazım Sangare, Ankaragücü ile oynanan maçta şık bir gole imza attı. Sezonun en güzel golleri arasında yer alacak bu gol sonrasında 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili mili takım bilmecesi yine gündeme geldi. Gine Milli Takımı'nın kendileri için oynama teklifinde bulunduğu futbolcunun Türkiye için oynamak için bu öneriyi reddettiği ve beklemeye geçtiği öğrenildi.