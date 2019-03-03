Hayat Ufuk Bayraktar tahliye oldu
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​Ufuk Bayraktar tahliye oldu

Ufuk Bayraktar tahliye oldu

Ruhsatsız silah bulundurduğu için 6 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye oldu. Ailesi tarafından karşılanan Bayraktar, "Cezaevi üniversite gibi. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin" dedi.

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Ufuk Bayraktar
Ufuk Bayraktar

Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde, Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar, 37 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 6 ay 17 günlük cezası sona erdi. Ruhsatsız silah bulundurduğu için hapse giren Bayraktar, bugün Silivri Cezaevi'nden tahliye oldu.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ı cezaevi çıkışı ailesi ve dostları karşıladı. İçerideyken bir hikaye yazan Bayraktar, bu hikayeden yola çıkılarak çekilecek filmde rol alacak. Bayraktar'ın hapis çıkışı ilk sözleri ise "Cezaevi üniversite gibi. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin" oldu.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ı cezaevi çıkışı ailesi ve dostları karşıladı.nn

Zeki Demirkubuz'un 'Kader' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan bayraktar, gişe rekortmeni 'Dağ' filmiyle de adından söz ettirmişti.

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