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Hayat

Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber: Acilen organ nakli olmalı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 3’üncü derece siroza yakalandı. Doktorların 9 ila 12 ay ömür verdiği oyuncunun acilen organ nakli olması gerektiği ve bunun için sıraya girdiği öğrenildi.

09:24 . 13/07/2023 Perşembe
Diğer
Ufuk Özkan.

Ufuk Özkan.

Ufuk Özkan, “Geniş Aile” dizisinde Cevahir Kirişçi karakterini canlandırarak herkesin aklında yer edindi. Ünlü oyuncu geçen yıl karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo birden zayıfladı. Oyuncu, Medipol Hastanesi’ndeki normal kontrolleri sırasında ise üçüncü derece Siroz olduğunu öğrendi. Doktorlar Özkan’a eğer acilen Organ Nakli olmazsa 9 ila 12 ay yaşayabileceği bilgisini verdi.

3 sinema filminin çekimini erteledi


Ufuk Özkan, Memorial Şişli Hastanesi’nde organ nakli için sıraya girdi. Özkan, en kısa sürede organ nakli olmaması durumunda zorlu bir süreçten geçecek. Oyuncu, rol almayı planladığı 3 Sinema filminin çekimlerini de tedavi süreci başladığı için ertelemek zorunda kaldı. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

'Geniş Aile' dizisindeki rolüyle tanınan Ufuk Özkan, 17 kilo verdi.


#Ufuk Özkan
#Geniş Aile
#Siroz Hastalığı
39 dakika önce
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