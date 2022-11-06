Uğur Işılak'tan konserini iptal eden İngiliz yetkililere tepki: Bir gün kala beyan edilmesi art niyetin tezahürüdür

Sanatçı Uğur Işılak'ın Londra'da vereceği konser 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi. Işılak verilen karar sonrası yetkililere tepki gösterdi.

"ART NİYETİN FARKLI TEZAHÜRÜ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işılak, ''Yarın Londra’daki konserimiz, güya “güvenlik sebebiyle” İngiliz yetkilileri tarafından iptal edilmiştir. Her defasında, iptalin 1 gün kala beyan edilmesi de art niyetin farklı bir tezahürüdür. Bu antidemokratik kararı kınıyor, vatandaşlarımızdan özür diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Yarın Londra’daki konserimiz, güya “güvenlik sebebiyle” İngiliz yetkilileri tarafından iptal edilmiştir.



Her defasında, iptalin 1 gün kala beyan edilmesi de art niyetin farklı bir tezahürüdür.



Bu antidemokratik kararı kınıyor, vatandaşlarımızdan özür diliyorum. REKLAM November 5, 2022

"BİZİM İÇİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Avrupa Birliği Türkiye Demokratları Birliği'nden de konserin iptaline ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer evrildi;

"06.11.2022 Pazar günü Londra’da organize etmeyi planladığımız Uğur Işılak ile “Bir Saz Bir Söz“ programımız maalesef otel yönetimi tarafından güvenlik gerekçe gösterilerek iptal edilmiştir.

İngiltere’de Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin inşaası için yapmış olduğumuz bu programın iptal olması bizim için bir hayal kırıklığıdır. Önümüzdeki süreç içerisinde bu programı tekrar yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.

Maalesef İngiltere’de Türk toplumunun program yapabileceği bir yerinin olmaması ve derneklerimizin bundan faydalanamaması çok büyük bir açık olarak tekrar önümüze geliyor."

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