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Ülkeler farklı sevinçler ortak

Ülkelerinden uzakta eğitim gören yabancı öğrenciler, Ramazan Bayramı’nı Türkiye’de geçirdi. El öpme, tatlı ikramları, ücretsiz toplu taşıma gibi birçok gelenek ve uygulama yabancı öğrencilerin dikkatini çekti...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülkeler farklı sevinçler ortak
Bibifatemetz Kazemi (FOTOĞRAFLAR: MUHAMMED KURTAR)

Ülkelerinden uzakta eğitim gören yabancı öğrenciler, Ramazan Bayramı’nı Türkiye’de geçirdi. El öpme, tatlı ikramları, ücretsiz toplu taşıma gibi birçok gelenek ve uygulama yabancı öğrencilerin dikkatini çekti. Muhasebe ve finans alanında Ankara Üniversitesi’nde doktora yapan İranlı Bibifatemetz Kazemi, Türkiye ile birçok ortak gelenekleri bulunduğuna dikkat çekti. “Bayram telaşı Türkiye’de olduğu gibi bizim ülkemizde de günler öncesinde başlıyor” diyen Kazemi, “Bizde el öpme yok, burada gördüğümde çok şaşırdım.” dedi.

Fatin El Cerrah
Fatin El Cerrah
Muhammed Hassanzoy
Muhammed Hassanzoy

BAYRAM NAMAZI KAHVALTIDAN SONRA

Türkiye’de yabancılık çekmediğini söyleyen Gazi Üniversitesi’nde bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans yapan Iraklı Fatin El Cerrah da şöyle konuştu: “Toplu taşımanın ücretsiz olması ilgi çekici geldi. Bazı insanlar bayram namazı için ne kadar uzakta olursa olsun şehrin büyük camilerini tercih ediyor, farklı bir duygu. Bayramlarda insanlar birbirlerine ikramlarda bulunuyorlar. Bizleri de ayırmıyorlar. Türkiye’de yabancılık çekmiyoruz.” Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4.sınıf öğrencisi Afganistanlı Muhammed Hassanzoy ise bayramda yapılan tatlıları ilginç buluyor. Hassanzoy, “Ülkemde bayram namazı her camide kılınmıyor. Şehrin, mahallenin büyük camilerinde kılınmasına özen gösteriliyor. Kahvaltıdan sonra bayram namazı kılınmaya başlanıyor. Türkiye’de bayram namazından sonra lokumlar, çikolatalar ve şekerler çok ilgimi çekiyor. Evlere bayramlaşmaya gidenlere yapılan tatlı ve diğer ikramlar da oldukça ilginç” diye anlattı.

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