Uludağ mayıs ayında beyaza büründü

Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan, 20 otel ile tesiste toplam 8 bin 350 yatak kapasitesi bulunan Uludağ'a, mayıs ayında kar yağdı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı, 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki bazı pistlerde yer yer etkili oldu. Bazı pistler bölgesel olarak beyaza bürünürken, bazı pistlerin yeşil kaldığı görüldü.