Uluslararası göç olaylarının bilinmeyen yönleri Afrika’dan Türkiye’ye başlıklı film günlerinde masaya yatırıldı

“Afrika’dan göç belgeselleri” ve “Afrika göçü, kurmaca filmler” panelleri de çevrimiçi olarak yaklaşık 2 bin kişi tarafından izlendi.

Kadir Has Üniversitesi ve Medyascope iş birliği ile hayata geçirilen Göç Filmleri Günleri etkinliği, 29-31 Mayıs tarihlerinde, TÜBİTAK BİDEB 2232 programı kapsamında “Sahra-Altı Afrika’dan Türkiye’ye Göç” projesinin yürütücüsü Prof. Mahir Şaul tarafından düzenlendi. Film gösterimlerine ek olarak filmlerin yönetmenleri ile Medyascope ekranlarında düzenlenen söyleşiler de büyük ilgi gördü.

Seçki kapsamında Reyan Tuvi’nin yönetmenliğini yaptığı 2010 tarihli kurmaca film Ofsayt, Berke Baş’ın yönetmenliğini yaptığı 2004 tarihli belgesel Transit, Eda Elif Tibet ve Enzo Ikah yönetmenliğinde hazırlanan 2015 tarihli kurmaca film Mülteciyim, Nesli Çölgeçen’in yönetmenliğini yaptığı 2010 tarihli kurmaca film Denizden Gelen (Zeytin Dalı), Seyfettin Tokmak’ın yönetmenliğini yaptığı 2010 tarihli kurmaca film Kırık Midyeler, Melisa Önel’in yönetmenliğini yaptığı 2014 tarihli kurmaca film Kumun Tadı ve Kıvılcım Akay’ın yönetmenliğini yaptığı 2019 tarihli kurmaca film Amina izleyiciyle ücretsiz olarak buluştu. “Afrika’dan göç belgeselleri” ve “Afrika göçü, kurmaca filmler” panelleri de çevrimiçi olarak yaklaşık 2 bin kişi tarafından izlendi.

Yönetmenlik ve aktivizm konuşuldu

Sahra-Altı Afrika ülkelerinin ve toplumlarının zengin çeşitliliğine ve uluslararası göç olaylarının bilinmeyen yönlerine odaklanan seçki kapsamında yapılan panellerde ise belgesel ve kurmaca filmlerde yabancıların temsili, bunun sinemacılara yüklediği sorumluluklar, yönetmen ile aktivist arasındaki ayrım ve benzerlikler ve Türkiye’de Afrikalıların kamusal alandaki temsilleri gibi konular ele alındı.

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