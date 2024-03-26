|
Hayat

Ulusoy Un 55. yılını kutluyor

Fahrettin Ulusoy tarafından 1969 yılında kurulan Ulusoy Un, bugün Türkiye’nin lider un üreticisi ve ihracatçısı konumuna geldi. Küçük bir zahire dükkanından global bir şirkete dönüşen Ulusoy Un, Capital dergisinin 2022 yılı Capital500 araştırmasına göre ciro bakımından Türkiye’nin de dördüncü büyük gıda şirketi.

14:30 - 26/03/2024 Salı
Diğer
Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy.
Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy.

Samsun, Aydın, Ankara, Çorlu ve Hatay’daki 5 fabrikasıyla günde 4.375 ton üretim kapasitesi bulunan Ulusoy Un, 55. yılını kutluyor.


Türkiye un ihracatının yüzde 10’unu gerçekleştirerek Türkiye’nin lider un ihracatçısı ve üreticisi konumundaki Ulusoy Un, 2023 yılının ilk 9 ayında 24 milyar TL satış hasılatı gerçekleştirdi. 105 ülkeye ihracat yapan Ulusoy Un, TİM1000 listesine göre Türkiye’nin en büyük 247. ihracatçısı, İSO500 listesine göre Türkiye’nin en büyük 273. sanayi kuruluşu ve kendi sektörünün en büyük firması olan konumunda.



Ulusoy Un, aynı zamanda Fortune500 listesine göre 69., Capital500 araştırmasına göre 84., Platin dergisinin “Global 100 Endeksi” listesine göre 72. ve Ekonomist dergisi tarafından “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” sıralamasında da 17. sırada yer alıyor. Bünyesinde Söke, ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk, Rolweg, Alfaway şirketlerini barındıran Ulusoy Un, alternatif finansman kanallarına erişim kapsamında sukuk ihraçları da gerçekleştiriyor. 55 yıldır kaliteden ödün vermeden, güçlü ve köklü organizasyon yapısıyla Capital dergisinin 2022 yılı Capital500 araştırmasına göre ciro bakımından Türkiye’nin dördüncü büyük gıda şirketi olan Ulusoy Un, 800’den fazla kişiye istihdam da oluşturuyor.



Konuyla ilgili açıklamaya yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Babam Fahrettin Ulusoy tarafından kurulan Ulusoy Un, küçük bir zahire dükkanından, global bir şirkete dönüştü. Sevgili babam Fahrettin Ulusoy’un başlattığı bu yolda, aynı azim ve heyecanla yürümeye devam ediyoruz. Babamın mirasını taşımak, aynı zamanda Ulusoy Un’un bu topraklara kattığı değeri sürdürmek benim ve ailem için büyük bir onur ve sorumluluk. Şirketimizin geçmişine duyduğumuz saygı ve geleceğe olan inancımız, her adımda bizi daha da ileriye götürüyor. Ulusoy Un olarak gıda sektöründeki yenilikçi yaklaşımlarımızla, kaliteye ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızla sektörde fark yaratırken; geleceğe dönük vizyonumuzla bu topraklarda yaşam için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

#Ulusoy Un
#Fahrettin Ulusoy
#Kutlama
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin maaş ve ikramiye takvimi netleşti: 17-18-19-20-21-22-23’ünde maaş alan SSK Bağ-Kur emeklisi...