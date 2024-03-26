Ulusoy Un 55. yılını kutluyor

Türkiye un ihracatının yüzde 10’unu gerçekleştirerek Türkiye’nin lider un ihracatçısı ve üreticisi konumundaki Ulusoy Un, 2023 yılının ilk 9 ayında 24 milyar TL satış hasılatı gerçekleştirdi. 105 ülkeye ihracat yapan Ulusoy Un, TİM1000 listesine göre Türkiye’nin en büyük 247. ihracatçısı, İSO500 listesine göre Türkiye’nin en büyük 273. sanayi kuruluşu ve kendi sektörünün en büyük firması olan konumunda.

Ulusoy Un, aynı zamanda Fortune500 listesine göre 69., Capital500 araştırmasına göre 84., Platin dergisinin “Global 100 Endeksi” listesine göre 72. ve Ekonomist dergisi tarafından “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” sıralamasında da 17. sırada yer alıyor. Bünyesinde Söke, ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk, Rolweg, Alfaway şirketlerini barındıran Ulusoy Un, alternatif finansman kanallarına erişim kapsamında sukuk ihraçları da gerçekleştiriyor. 55 yıldır kaliteden ödün vermeden, güçlü ve köklü organizasyon yapısıyla Capital dergisinin 2022 yılı Capital500 araştırmasına göre ciro bakımından Türkiye’nin dördüncü büyük gıda şirketi olan Ulusoy Un, 800’den fazla kişiye istihdam da oluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Babam Fahrettin Ulusoy tarafından kurulan Ulusoy Un, küçük bir zahire dükkanından, global bir şirkete dönüştü. Sevgili babam Fahrettin Ulusoy’un başlattığı bu yolda, aynı azim ve heyecanla yürümeye devam ediyoruz. Babamın mirasını taşımak, aynı zamanda Ulusoy Un’un bu topraklara kattığı değeri sürdürmek benim ve ailem için büyük bir onur ve sorumluluk. Şirketimizin geçmişine duyduğumuz saygı ve geleceğe olan inancımız, her adımda bizi daha da ileriye götürüyor. Ulusoy Un olarak gıda sektöründeki yenilikçi yaklaşımlarımızla, kaliteye ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızla sektörde fark yaratırken; geleceğe dönük vizyonumuzla bu topraklarda yaşam için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.