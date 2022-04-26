Ümmet sofrası İstanbul'da kuruldu

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği onlarca milletten yüzlerce farklı insan ile aynı sofrada buluştu. Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelerek yaşam mücadelesi veren mülteci kardeşlerimize hukuki ve sosyal uyum da dahil olmak üzere birçok farklı alanda destek olan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ramazan ayında da mülteci kardeşlerini unutmadı.
Fatih Şehzadebaşı camii avlusunda düzenlenen iftar programına Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul DEMİR, dernek yönetim kurulu ve Mehmet Ali ASLAN’ ın da iştirak ettikleri programa katılım yoğundu. Onlarca farklı kültür ve milletten misafirin bulunduğu iftar programı hayli keyifli anlara sahne oldu.
Minik misafirlerini de unutmayan Mülteci Hakları Derneği çocukların eğlenebilmeleri için onlarla oyunlar oynadı, onlar için hazırlanan sürprizler bununla da sınırlı değildi. Miniklere Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikramında da bulunuldu ve mutlu olmaları için adeta herkes seferber oldu.
Şenlik havasında başlayan iftar programımız ezanın okunmasının ardından Oruçların açılması ve karşılıklı oturulan yer sofralarında muhabbet ve kaynaşma manzaralarına sahne oldu.