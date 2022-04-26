Ümmet sofrası İstanbul'da kuruldu

Minik misafirlerini de unutmayan Mülteci Hakları Derneği çocukların eğlenebilmeleri için onlarla oyunlar oynadı, onlar için hazırlanan sürprizler bununla da sınırlı değildi. Miniklere Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikramında da bulunuldu ve mutlu olmaları için adeta herkes seferber oldu.