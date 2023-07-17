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Hayat

Ümraniye’de genç yüzücüler şampiyonluğa kulaç attı

Ümraniye Belediyesi'nin yüzme havuzlarında eğitim gören öğrenciler için 2. Dönem Sonu Eğlenceli Yüzme Yarışı düzenlendi. Yarışmaya katılan sporcular galip gelebilmek için kıyasıya rekabet etti. Şampiyonluğa kulaç atılan yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

12:33 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti.

Genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti.

Ümraniye Belediyesi yüzme havuzlarında verilen eğitimlerin ikinci döneminin sonuna gelindi. Bu nedenle Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu'nda, kurslarda eğitim gören sporculara yönelik bir yarışma düzenlendi. 2. Dönem Sonu Eğlenceli Yüzme Yarışı; 2009-2010 doğumlu çocuklar ( kız ve erkek) 2011-2012 doğumlu çocuklar (kız ve erkek) 2013-2014 doğumlu çocuklar (kız ve erkek) 2015-2016 doğumlu çocuklar (kız ve erkek) kategorilerinden oluştu. Yüzme yarışında, her kategoride 7 toplamda 169 sporcu dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.


Programda konuşan Başkan İsmet Yıldırım,
"Bu tesislerden, sporcularımızın ve hocalarımızın gayreti ile Avrupa ve dünya şampiyonları çıkmasını ümit ediyorum. Gençlerden önemli yüzme sporcuları çıkmalı. Tesis yapmak ve ihtiyaçları karşılamak bizden, şampiyon olmak da sizden. Benim gözümde bu yarışmaya katılan herkes şampiyon. Başta dereceye giren yüzücülerimiz olmak üzere, mücadele eden tüm genç sporcularımızı tebrik ediyorum"
dedi.

Başkan Yıldırım daha sonra yarışmada dereceye giren yüzücülere madalyalarını taktı.

#Ümraniye Belediyesi
#Ümraniye
#Eğlenceli Yüzme Yarışı
42 dakika önce
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