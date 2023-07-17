Ümraniye’de genç yüzücüler şampiyonluğa kulaç attı

Genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti.
Ümraniye Belediyesi yüzme havuzlarında verilen eğitimlerin ikinci döneminin sonuna gelindi. Bu nedenle Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu'nda, kurslarda eğitim gören sporculara yönelik bir yarışma düzenlendi. 2. Dönem Sonu Eğlenceli Yüzme Yarışı; 2009-2010 doğumlu çocuklar ( kız ve erkek) 2011-2012 doğumlu çocuklar (kız ve erkek) 2013-2014 doğumlu çocuklar (kız ve erkek) 2015-2016 doğumlu çocuklar (kız ve erkek) kategorilerinden oluştu. Yüzme yarışında, her kategoride 7 toplamda 169 sporcu dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.
Başkan Yıldırım daha sonra yarışmada dereceye giren yüzücülere madalyalarını taktı.