Ümraniye’de genç yüzücüler şampiyonluğa kulaç attı

"Bu tesislerden, sporcularımızın ve hocalarımızın gayreti ile Avrupa ve dünya şampiyonları çıkmasını ümit ediyorum. Gençlerden önemli yüzme sporcuları çıkmalı. Tesis yapmak ve ihtiyaçları karşılamak bizden, şampiyon olmak da sizden. Benim gözümde bu yarışmaya katılan herkes şampiyon. Başta dereceye giren yüzücülerimiz olmak üzere, mücadele eden tüm genç sporcularımızı tebrik ediyorum"