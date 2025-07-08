Ümraniye'de içinde 622 bin lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Fotoğraf : Emniyet Genel Müdürlüğü / Anadolu Ajansı

Ümraniye'de ışıklarda bekleyen otomobilin içerisinde oturan kişinin içinde 622 bin lira bulunan çantasının gasbedilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 80 bin 950 lira, 3 bilezik, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek, 2 motosiklet kaskı ve olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.