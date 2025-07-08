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Ümraniye'de içinde 622 bin lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Ümraniye'de içinde 622 bin lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

14:488/07/2025, Salı
AA
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Ümraniye'de ışıklarda bekleyen otomobilin içerisinde oturan kişinin içinde 622 bin lira bulunan çantasının gasbedilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 80 bin 950 lira, 3 bilezik, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek, 2 motosiklet kaskı ve olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.
Fotoğraf : Emniyet Genel Müdürlüğü / Anadolu Ajansı
Ümraniye'de ışıklarda bekleyen otomobilin içerisinde oturan kişinin içinde 622 bin lira bulunan çantasının gasbedilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 80 bin 950 lira, 3 bilezik, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek, 2 motosiklet kaskı ve olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.

Ümraniye'de ışıklarda bekleyen otomobilin içerisinde oturan kişinin içinde 622 bin lira bulunan çantasının gasbedilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 80 bin 950 lira, 3 bilezik, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek, 2 motosiklet kaskı ve olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.

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