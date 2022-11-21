Hayat Ümraniyeyi kitap kokusu sardı
KÜLTÜR SANAT

Ümraniye’yi kitap kokusu sardı

Türkiye’nin önde gelen 100 yayınevi ve birbirinden değerli 200 yazarın okurlarla buluşacağı üçüncü Ümraniye Kitap Fuarı başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniye’yi kitap kokusu sardı
​​Türkiye’nin önde gelen 100 yayınevi ve birbirinden değerli 200 yazarın okurlarla buluşacağı üçüncü Ümraniye Kitap Fuarı başladı.

Türkiye’nin önde gelen 100 yayınevi ve birbirinden değerli 200 yazarın okurlarla buluşacağı üçüncü Ümraniye Kitap Fuarı başladı. Bu yıl fuarın onur yazarı Prof. Uğur Derman oldu. Açılış töreninde konuşan Derman “Bu tip fuarlardan evvel kitap satışı da kitap okuyuşu da çok azdı. Şimdi gençler bu fuarlar sayesinde kitaplara ilgi göstermeye başladılar. İnşallah arkası gelir hiç kopmaz” dedi. Önemli yazarların okurlarla buluşacağı etkinlikte, imza günleri ve konferanslar düzenlenecek. Fuar, Ümraniye Santral Meydanı’ndaki yerleşkesinde 27 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.

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