Kutsal topraklarda Umre ibadeti yapan bir çift, unutulmaz anlar yaşadı. Gurbetçi iş adamı Ahmet Can Aslan, üç kardeşiyle birlikte, anne ve babalarına sürpriz yaparak Kâbe’nin önünde bir araya geldiler. Çocuklarını Kâbe’nin kutsal topraklarında bir anda karşılarında gören anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. İşte o duygulandıran anlar.
Fransa ve İstanbul üzeri çalışan işadamı Ahmet Can Aslan ile abileri ve ablası, ilk kez umreye giden anne ve babalarına hayatları boyunca unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Aile üyeleri, hiçbir şeyden haberi olmayan anne ve babalarını kutsal topraklarda, tavaf sırasında karşıladı.
İlk kez gittiler
Anne ve babalarının ilk Umre heyecanına ortak olmak isteyen çocuklar, adım adım uyguladıkları planlarını sürpriz anına kadar kimseyle paylaşmadı. Mekke’ye önce gelen üçü erkek biri kız dört kardeş anne ve babaları Medine’den Mekke’ye geçmelerini bekledi. Kafile yetkililerinden Kabe’ye hareket saatini öğrenen kardeşler, anne babalarının Kâbe'de tavaf sırasında karşılarına çıkarak sürprizi gerçekleştirdi.
"Bu rüya mı gerçek mi?"
Sosyal medyada büyük ilgi gördü
Ahmet Can Aslan’ın kardeşleriyle birlikte gerçekleştirdiği bu sürpriz sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve duygusal anlar takdir topladı.