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Umrede sürpriz karşılaşma: Çocuklar anne babalarının karşısına kutsal topraklarda çıktı

Umrede sürpriz karşılaşma: Çocuklar anne babalarının karşısına kutsal topraklarda çıktı

10:3811/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Umreye giden anne ve babalarına unutulmaz bir sürpriz yaptılar.
Umreye giden anne ve babalarına unutulmaz bir sürpriz yaptılar.

Kutsal topraklarda Umre ibadeti yapan bir çift, unutulmaz anlar yaşadı. Gurbetçi iş adamı Ahmet Can Aslan, üç kardeşiyle birlikte, anne ve babalarına sürpriz yaparak Kâbe’nin önünde bir araya geldiler. Çocuklarını Kâbe’nin kutsal topraklarında bir anda karşılarında gören anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. İşte o duygulandıran anlar.


YouTube
Umrede sürpriz karşılaşma: Çocuklar anne babalarının karşısına kutsal topraklarda çıktı
Hayat
11 Nisan, Cuma

Fransa ve İstanbul üzeri çalışan işadamı Ahmet Can Aslan ile abileri ve ablası, ilk kez umreye giden anne ve babalarına hayatları boyunca unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Aile üyeleri, hiçbir şeyden haberi olmayan anne ve babalarını kutsal topraklarda, tavaf sırasında karşıladı.

İlk kez gittiler

Anne ve babalarının ilk Umre heyecanına ortak olmak isteyen çocuklar, adım adım uyguladıkları planlarını sürpriz anına kadar kimseyle paylaşmadı. Mekke’ye önce gelen üçü erkek biri kız dört kardeş anne ve babaları Medine’den Mekke’ye geçmelerini bekledi. Kafile yetkililerinden Kabe’ye hareket saatini öğrenen kardeşler, anne babalarının Kâbe'de tavaf sırasında karşılarına çıkarak sürprizi gerçekleştirdi.

"Bu rüya mı gerçek mi?"

Kâbe'yi ömründe ilk defa gören anne ve baba, kutsal toprakların ihtişamını yaşarken bir de unutulmaz bir sürprizle karşılaştı. Bir anda evlatlarını karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Baba,
"Bu rüya mı gerçek mi?"
diyerek duygusal anlar yaşarken, anne de gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Ahmet Can Aslan’ın kardeşleriyle birlikte gerçekleştirdiği bu sürpriz sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve duygusal anlar takdir topladı.



#Umre
#Kabe
#Kutsal Topraklar
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