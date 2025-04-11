Fransa ve İstanbul üzeri çalışan işadamı Ahmet Can Aslan ile abileri ve ablası, ilk kez umreye giden anne ve babalarına hayatları boyunca unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Aile üyeleri, hiçbir şeyden haberi olmayan anne ve babalarını kutsal topraklarda, tavaf sırasında karşıladı.