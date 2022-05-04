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Hayat Hollywoodda yeni skandal Dünyaca ünlü filmde PKK propagandası
AKTÜEL

Hollywood'da yeni skandal: Dünyaca ünlü filmde PKK propagandası

Hollywood'un bu yıl gösterime giren 'Uncharted' filmi, aksiyon dolu sahnelerinden çok barındırdığı skandallarla gündeme geliyor. 'Çin propagandası' nedeniyle Filipinler'de yasaklanan filmde, terör örgütü PKK'nın da propagandası yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uncharted filminde PKK propagandası
Uncharted isimli 2022 yapımı filmde, terör örgütü PKK propagandası yapıldı

Bir hazine avını konu alan ve daha önce oyunları da piyasaya sürülen 2022 yapımı Hollywood filmi Uncharted, aksiyon dolu sahnelerinden çok skandallarla gündeme geldi.

PKK PROPAGANDASI YAPTILAR

Filmin başlarında yer alan bir sahnede, ABD'nin New York şehri olduğu belirtilen konumda yürüyen karakterin ardında yer alan duvarda terör örgütü PKK ve örgütün Suriye kolu YPG'nin isimlerinin yazılı olduğu görüldü.

'Çin propagandası' nedeniyle Filipinler'de de yasaklanan filmde, PKK propagandasının da yer alması izleyicilerin tepkisini çekti.

FİLİPİNLER'DE DE YASAKLANDI

Öte yandan filmin bir sahnesinde, Çin'in Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'ini üzerinde hak iddia ettiği ve bu bölgeyi 9 kesik çizgi ile gösterdiği tartışmalı haritaya yer verildiği gerekçesiyle Filipinler'de yasaklandı.

Hollywood'da yeni skandal: Dünyaca ünlü filmde PKK propagandası
OYNAT 00:24
Hollywood'da yeni skandal: Dünyaca ünlü filmde PKK propagandası
Hollywood'un bu yıl gösterime giren 'Uncharted' filmi, aksiyon dolu sahnelerinden çok barındırdığı skandallarla gündeme geliyor. 'Çin propagandası' nedeniyle Filipinler'de yasaklanan filmde, terör örgütü PKK'nın da propagandası yapıldı.

Filmin başlarında yer alan bir sahnede, ABD'nin New York şehri olduğu belirtilen konumda yürüyen karakterin ardında yer alan duvarda terör örgütü PKK ve örgütün Suriye kolu YPG'nin isimlerinin yazılı olduğu görüldü.

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