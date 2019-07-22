Hayatınızın en önemli tercihlerinden: Üniversite seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Tercih yaparken, sahip olduklarınız; sınav başarı durumunuz, ailenizin ya da sizin ekonomik gücünüz, kabiliyet ve becerileriniz, istek ve amaçlarınız, nasıl bir hayat yaşamak istediğiniz gibi değişmezleriniz vardır. Tüm bu değişmezlerin yanında, tercih edeceğiniz okulların teknik, akademik ve kültürel anlamda yeterlilikleri ve donanımları esas anlamda çok önemlidir. Devlet ya da vakıf üniversitesi ayrımı yapmadan; tercih edeceğiniz okulun, yurt dışı değişim imkanlarını, yabancı dil yeterliliğini, çift anadal - yan dal imkanlarını, burs kolaylıklarını, staj - iş imkanlarını detaylı araştırmakta fayda var.

Peki üniversite seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Yabancı dil eğitimi

Hangi bölümü tercih edecek olursanız olun, yabancı dil problemini kesinlikle üniversite okurken aşmanız gerekecek. Bunun önemi, hem üniversite hayatı hem de iş hayatı için oldukça büyük. Tam da bu noktada, üniversitelerin yabancı dil eğitimine verdiği önemi araştırmanızda yarar var.

Üniversitelerin mesleki alandaki başarısı

Teori her zaman çok kıymetlidir evet ama öğrenim süresi boyunca, öğrencinin mesleki olarak neler öğreneceği ve kendine neler katacağının önemi de oldukça büyük. Bu yüzden üniversitelerin akademik kadrolarını da muhakkak araştırmak, incelemek gerekir. Bölüm hocalarının çalışma alanları ve projeleri öğrencilerine her zaman ilham verir.

Araştırma ve uygulama merkezleri

Üniversitelerin araştırma ve uygulama merkezleri, öğrencilere mesleki yetkinlik kazandıracak en önemli faktörlerden. Teorinin pratiğe dönüşeceği alanlar okul tarafından sağlanmazsa meslek edinme sürecinin tamamlandığından ve bütünlüğünden bahsetmek yersiz olacaktır. Bu alanlarda okulların yeterliliğini anlayabilmek adına, tercih listenize eklemeyi düşündüğünüz okulların akreditasyon belgesine sahip olup olmadığını hızlıca kontrol edebilirsiniz. Bu belge, verilen eğitimin kalitesini belgelemek için ulusal ya da uluslararası kuruluşlar tarafından verilir. Ve her bölüm için farklı akreditasyon kuruluları vardır.

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Eğer tercih listenizde Fen-Edebiyat Fakülteleri varsa bu öğretim programlarının kalitesini FEDEK akredite eder ya da psikoloji bölümlerini tercih etmek istiyorsanız Psikologlar Derneği tarafından akredite edildiğini göreceksiniz. Bunun yanı sıra, üniversite bünyesindeki laboratuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, ilgili alandaki başarıyı gösteren diğer unsurlardan.

Yurt dışı eğitim ve staj imkanları

Üniversite sürecinde, mesleki anlamda gelişim imkanının yanında, yeni dünyalar tanıyabilme imkanı da bulmak çokça önemli. Okul, öğrencinin dünyayı tanıyabilmesi ve dünyaya açılabilmesi için bir köprü olmalı. Tercih edeceğiniz üniversitenin uluslararası bağlantıları hakkında bilgi edinmekte yarar var. Eğitim sürecinde okulunuzun desteğiyle ilerlemek, yalnız yürümekten çok daha kolay olacaktır.

Sosyal ve fiziksel imkanlar

Sosyal imkanlar ilk duyduğunuzda kulağa ekstra gibi gelebilir ama aslında olmazsa olmaz kriterlerden biri. İnsan sosyal bir varlık ve doğası itibari ile onu yalnız düşünmek mümkün değil. Tercih yaparken, okulların fiziksel ve sosyal imkanlarını da göz önünde bulundurmanızda yarar var. Ders dışı zamanlarda ya da vize-final dönemlerinin hemen ardından stresten uzaklaşabileceğiniz, kendinize keyifli aktiviteler bulabileceğiniz bir okul iyi bir seçenek. Bölümünüzle ilgili katılabileceğiniz söyleşiler, seminerler, kulüp etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri olmalı. Bunlar hem kişisel hem de sosyal gelişim açısından oldukça önemli. Bu yüzden, tercih döneminde göz ardı edilmemesi gereken detaylardan biri de sosyal imkanlar.

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Kendinizi tanımanın ve tüm bu kriterleri tek tek değerlendirmenin ardından yapmanız gereken tek şey tercih taslağınızı oluşturmak!

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