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Hayat

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler yangına aldırış etmeden soru çözdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale amacıyla seferber olurken, üniversite sınavına hazırlandıkları öğrenilen karşı binadaki öğrenciler yangına aldırış etmeden soru çözmeye devam etti.

23:48 . 25/09/2023 Pazartesi
IHA
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak’taki 7 katlı binanın çatısında kaynak işlemi sırasında yangın çıktı. Dumanlar çevreyi kaplarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokağın girişindeki beton sütunları kırarak binaya ulaştı. Teleskobik merdiven vasıtasıyla yangına müdahale edildi. Yangın söndürülürken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.


Hiçbir şey olmamış gibi soru çözdüler


Öte yandan yangın sebebiyle mahalleli sokağa döküldü. Balkonlara çıkan vatandaşlar meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını izledi. Üniversite sınavına hazırlanan karşı binadaki öğrencilerin ise yangına aldırış etmeden soru çözmeye devam ettiği görüldü.



#Kocaeli
#İzmit
#üniversite
#sınav
#öğrenci
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