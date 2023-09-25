Üniversiteye hazırlanan öğrenciler yangına aldırış etmeden soru çözdü

İstanbul Üniversitesi'nden (İÜ) bir grup bilim insanı, Marmara Denizi'ne indirdikleri robotik kamera ile yaklaşık 200 metre derinlikte yaşayan canlıları görüntüleyerek örnekler aldı. Güneş ışığının ulaşmadığı bu noktalarda geliştirilen cihaz ile ışık ölçümü de yapıldı. Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, "Türkiye'de ilk kez sualtı robotu kullanarak bu canlıları görsel olarak kayıt altına alırken, aynı zamanda görüntüleri analiz ederek bir sonuca ulaşmaya çalışacağız" dedi.