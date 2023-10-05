Ünlü İngiliz iş adamına ait: Türk bayrağı yansıtıldı

2 bin 860 yolcu kapasiteli gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 63 yolcu ve bin 131 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na hareket etmeden önce geminin ışıkları kırmızı, beyaza çevrildi. İçerisine ay yıldız ışıklandırılan gemi Türkiye’nin yüzüncü yılını kutladı.