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Ünlü İngiliz iş adamına ait: Türk bayrağı yansıtıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady isimli dev yolcu gemisi, 2 bin 63 yolcu getirdi. Ünlü İngiliz iş adamı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'a ait geminin ışıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı nedeniyle Türk bayrağını yansıttı.

08:59 . 5/10/2023 Thursday
IHA
Richard Branson'a ait Resilient Lady isimli kruvaziyer.

Richard Branson'a ait Resilient Lady isimli kruvaziyer.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre ünlü İngiliz iş adamı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'a ait Resilient Lady isimli kruvaziyer, yeniden Bodrum’a geldi. 2022 yılında İtalya’da inşa edilen 710 milyon dolarlık dev yolcu gemisi, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan geldiği Bodrum’a demir attı.


2 bin 860 yolcu kapasiteli gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 63 yolcu ve bin 131 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na hareket etmeden önce geminin ışıkları kırmızı, beyaza çevrildi. İçerisine ay yıldız ışıklandırılan gemi Türkiye’nin yüzüncü yılını kutladı.


İngiliz iş adamından jest


Kumbahçe ve paşa tarlası sahilinden görülen dev gemiyi görenler o anları fotoğraflayarak kayda aldı. Ünlü İngiliz iş adamı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'ın talimatıyla geminin ışıklarının Türk bayrağına çevrildiği öğrenildi.

#Muğla
#Bodrum
#Türkiye
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