Ünlü komedyen dondurma yedi hastanelik oldu: Yüzünü görenler şaştı kaldı

Komedyen Jeff Ross dondurma yedikten sonra hiç beklemediği bir reaksiyon aldı. Ünlü komedyen o halini sosyal medyada paylaştı.





"Burrata dondurma" yiyen ABD'li yıldız, kısa bir süre içerisinde alerjik reaksiyon geçirdi. Şişmiş yüzünü ve dudaklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ross, hastaneye kaldırıldı. Torching 2024: A Roast of the Year ve Historical Roasts gibi yapımlarla adından söz ettiren Jeff Ross o geceyi acil serviste geçirdi.





"DUDAKLARIM PATLADI"

Ross, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı: