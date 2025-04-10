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Ünlü komedyen dondurma yedi hastanelik oldu: Yüzünü görenler şaştı kaldı

Ünlü komedyen dondurma yedi hastanelik oldu: Yüzünü görenler şaştı kaldı

13:4110/04/2025, четверг
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Jeff Ross o geceyi acil serviste geçirdi.
Jeff Ross o geceyi acil serviste geçirdi.

The Roastmaster General olarak da bilinen komedyen Jeff Ross dondurma yedikten sonra büyük bir şok yaşadı. Ross dondurma yedikten apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü komedyenin yüzünün hali görenleri şaşırttı.

Komedyen Jeff Ross dondurma yedikten sonra hiç beklemediği bir reaksiyon aldı. Ünlü komedyen o halini sosyal medyada paylaştı.


"Burrata dondurma" yiyen ABD'li yıldız, kısa bir süre içerisinde alerjik reaksiyon geçirdi. Şişmiş yüzünü ve dudaklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ross, hastaneye kaldırıldı. Torching 2024: A Roast of the Year ve Historical Roasts gibi yapımlarla adından söz ettiren Jeff Ross o geceyi acil serviste geçirdi.


"DUDAKLARIM PATLADI"

Ross, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı:

"Kaliforniya'da çok eğlenceli bir açılış gecesi performansı sergiledik. Sonrasında, ben ve grup sokağın aşağısındaki restoranda Burata dondurması ile kutladık. Çok lezzetliydi. Gerçekten lezzetli. Ama dudaklarım patladı ve bütün geceyi acil serviste geçirdim. İlk alerjik reaksiyonumdu."

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