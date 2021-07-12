Ünlü model Bella Hadid favori Türkçe şarkısını paylaştı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinin merak ettiği soruları cevapladı.
Hadid'e gelen bir sorusu ise Türk takipçilerin gözünden kaçmadı.
YAKINDA TÜRKİYE'YE GELECEĞİM
24 yaşındaki Hadid, bir sosyal medya kullanıcısının, "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, Rabia Tunçbilek'in favorim dediği "Müsaadenle" şarkısıyla karşılık verdi.
Hadid ayrıca, yakın zaman Türkiye'ye ziyarete geleceğini de belirtti.
İÇİNDEKİ 'HAYRİYE' ÇIKTI
Güzel modele, "Bella'nın içindeki Hayriye çıktı" yorumları yapıldı.
- Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamad Hadid, Türkiye ziyaretinde bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu belirterek, “Marielle’nin ismi Zayn, Alan’ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye" demişti.
BELLA HADİD KİMDİR?
Bella Hadid, Los Angeles'ta dünyaya geldi ve 1996 doğumlu.
Annesi Hollandalı ve baba Mohammed Hadid ise Filistinli. Aile ise kendisini Müslüman olarak kabul etmiş. Kendisinden büyük öz kız kardeşi Gigi Hadid ve erkek kardeşi Anwar Hadid var ve bir de babasından olan üç üvey kardeşi daha var.
- Binicilik yapmayı çok seviyor ve 2016 Rio Olimpiyatlarına katılmak istemişti ancak Laym hastalığı nedeniyle bu hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.
2014 yılının sonbahar aylarında Parsons Tasarım Okulunda Fotoğrafçılık okumaya başladı ancak daha sonra IMG Models şirketiyle anlaştı ve okulu modellik kariyeri için bırakmak zorunda kaldı. Güzel model önce Londra, New York, Milan gibi şehirlerde düzenlenen çeşitli ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı. Sonrasında ise Vogue, V, Elle gibi moda dergilerinde yer aldı. Şimdi ise defilelerde yer almaya devam ediyor.
Kalabalık bir aileye sahipler… Anne ve babalarının diğer evliliklerinden toplam 7 kardeşleri daha var. Annesi Yolanda, Kanadalı ünlü prodüktör David Foster ile evli.
2014’te IMG Models şirketi ile profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, ilk kez 2014 Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası’nda model boy gösterdi. Daha sonra ise Balmain’in 2015 Sonbahar / Kış koleksiyonu için poz verdi. Yeni olmasına rağmen birçok markanın peşinden koştuğu biri oldu. Şimdiye dek Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott, Topshop, Burberry, Philipp Plein, Moschino, Missioni, Bottega Veneta ve Marc Jacobs gibi birçok ünlü markanın podyumunda yer aldı.
- 2015 Aralık ayında ilk manken olarak Chanel defilesinde boy gösterdi. Markaların olduğu kadar dergilerinde dikkatini çeken Bella şimdiye dek dünyaca ünlü Seventeen, Vogue ve Elle gibi birçok dergide poz verme şansını elde etti.