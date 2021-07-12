Ünlü model Bella Hadid favori Türkçe şarkısını paylaştı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinin merak ettiği soruları cevapladı.

Hadid'e gelen bir sorusu ise Türk takipçilerin gözünden kaçmadı.

YAKINDA TÜRKİYE'YE GELECEĞİM

24 yaşındaki Hadid, bir sosyal medya kullanıcısının, "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, Rabia Tunçbilek'in favorim dediği "Müsaadenle" şarkısıyla karşılık verdi.

Hadid ayrıca, yakın zaman Türkiye'ye ziyarete geleceğini de belirtti.

DÜNYA Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi

İÇİNDEKİ 'HAYRİYE' ÇIKTI

Güzel modele, "Bella'nın içindeki Hayriye çıktı" yorumları yapıldı.

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamad Hadid, Türkiye ziyaretinde bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu belirterek, “Marielle’nin ismi Zayn, Alan’ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye" demişti.

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BELLA HADİD KİMDİR?



Bella Hadid, Los Angeles'ta dünyaya geldi ve 1996 doğumlu.

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Annesi Hollandalı ve baba Mohammed Hadid ise Filistinli. Aile ise kendisini Müslüman olarak kabul etmiş. Kendisinden büyük öz kız kardeşi Gigi Hadid ve erkek kardeşi Anwar Hadid var ve bir de babasından olan üç üvey kardeşi daha var.

Binicilik yapmayı çok seviyor ve 2016 Rio Olimpiyatlarına katılmak istemişti ancak Laym hastalığı nedeniyle bu hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.

2014 yılının sonbahar aylarında Parsons Tasarım Okulunda Fotoğrafçılık okumaya başladı ancak daha sonra IMG Models şirketiyle anlaştı ve okulu modellik kariyeri için bırakmak zorunda kaldı. Güzel model önce Londra, New York, Milan gibi şehirlerde düzenlenen çeşitli ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı. Sonrasında ise Vogue, V, Elle gibi moda dergilerinde yer aldı. Şimdi ise defilelerde yer almaya devam ediyor.

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Kalabalık bir aileye sahipler… Anne ve babalarının diğer evliliklerinden toplam 7 kardeşleri daha var. Annesi Yolanda, Kanadalı ünlü prodüktör David Foster ile evli.

2014’te IMG Models şirketi ile profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, ilk kez 2014 Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası’nda model boy gösterdi. Daha sonra ise Balmain’in 2015 Sonbahar / Kış koleksiyonu için poz verdi. Yeni olmasına rağmen birçok markanın peşinden koştuğu biri oldu. Şimdiye dek Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott, Topshop, Burberry, Philipp Plein, Moschino, Missioni, Bottega Veneta ve Marc Jacobs gibi birçok ünlü markanın podyumunda yer aldı.

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2015 Aralık ayında ilk manken olarak Chanel defilesinde boy gösterdi. Markaların olduğu kadar dergilerinde dikkatini çeken Bella şimdiye dek dünyaca ünlü Seventeen, Vogue ve Elle gibi birçok dergide poz verme şansını elde etti.

HAYAT Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid yeniden Türkiye'de

FOTOĞRAF 14 Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı. Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntülerini paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu. İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu. Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi. Hadid, daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum.” sözlerini dile getirmişti. Hadid, ayrıca İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu belirterek, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullanmıştı. İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, eli kanlı İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail devletinin resmi Twitter hesabında hedef gösterildi.

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OYNAT 00:52 Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı Bella Hadid, cumartesi günü Filistin'e destek vermek üzere New York'ta düzenlenen eyleme katıldı.



Filistin asıllı gayrimenkul geliştiricisi Muhammed Enver Hadid'in kızı 'süper model' Bella Hadid'in geleneksel bir kıyafet giydiği, yüz maskesi taktığı ve büyük bir Filistin bayrağını dalgalandırdığı görüldü. BiP'te paylaş

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