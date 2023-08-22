Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. Kaza, Bodrum'un Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.