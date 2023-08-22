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Hayat

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ters yönde giden sinema oyuncusu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

13:39 . 22/08/2023 Salı
DHA
Hastaneye kaldırılan Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. Kaza, Bodrum'un Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Hastaneye kaldırıldı sağlık durumu iyi

Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.




#Olgun Şişek
#Muğla
#Bodrum
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