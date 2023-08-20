Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız kapkaççıyı yakaladı

"Ruhun Duymaz" dizisinde bir ajanı canlandıran Şükrü Özyıldız, dün akşam saatlerinde gittiği Galataport’ta kapkaççı yakaladı. Aracından indiği sırada bir Kanadalı çiftin çantasını çalan kapkaççıyı görünce koşarak takip etti ve hırsızı etkisiz hale getirdi.