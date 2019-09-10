Hayat Ünlü oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti
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Ünlü oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti! Süleyman Turan kimdir?

Ünlü oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Ünlü sinema oyuncusu Süleyman Turan, İstanbul Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Turan
Süleyman Turan

Türk sinemasının önemli aktörlerinden Süleyman Turan, İstanbul'da hayatını kaybetti.

Süleyman Turan kimdir?

Süleyman Turan 19 Kasım 1936'da İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, bir dönem dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı.

Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı. Afişler, kitap kapakları hazırladı. Senaryolarını da kendisinin yazdığı çizgi roman ressamlığına Sabah gazetesinde devam etti. 1963 yılında bir derginin açtığı yarışmayı kazanarak sinemada yer aldı.

Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır. Süleyman Turan, üç film senaryosu yazmış, çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır.

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