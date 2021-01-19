Hayat Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ölümden döndü Aracıyla takla attı, emniyet kemeri kurtardı
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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ölümden döndü: Aracıyla takla attı, emniyet kemeri kurtardı

Ekranların sevilen yüzlerinden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman’ın 10 Ocak günü, İzmir'den dönerken bir arkadaşının kullandığı lüks otomobil ile kaza yaptığı ortaya çıktı. Yalova’nın Çiftliköy ilçesi Kılıç Kavşağı’nda meydana gelen kazayı Sayışman, emniyet kemerinin takılı olması ve açılan hava yastığı sayesinde hafif sıyrıklarla atlattı.

Haber Merkezi DHA
Sayışman'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
Sayışman'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza, Çiftlikköy ilçesi Kılıç Kavşağı’nda 10 Ocak günü meydana geldi. Tolgahan Sayışman, bir iş görüşmesi için adının Tuncay olduğu öğrenilen arkadaşıyla birlikte kara yoluyla İzmir’e gitti. İkili, Tuncay'ın kullandığı otomobil ile İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Ancak önlerinde ilerleyen bir araç kaza yapınca Tuncay, otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı.

  • Kazadan Sayışman ile arkadaşı, emniyet kemerlerinin bağlı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Sağlık durumu iyi

Kaza yerinde bulunan trafik ekiplerinin yardımına koştuğu Sayışman ve arkadaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kaza yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Kaza yapan şarkıcı Alişan olay anını anlattı: O arabadan sağ çıkmamız Allah'ın takdiri
OYNAT 00:00
Kaza yapan şarkıcı Alişan olay anını anlattı: O arabadan sağ çıkmamız Allah'ın takdiri
Manisa'da trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan ve ailesi hastaneden taburcu oldu. Kaza anını anlatan Alişan, “Düz yolda arabadan dumanlar çıktı, lastik fırladı, sağa sola çarpıp takla attık. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri” dedi.


  • Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilen oyuncu ve arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Alişan kaza yaptı: Cip 30 metre sürüklendi
OYNAT 00:55
Alişan kaza yaptı: Cip 30 metre sürüklendi
İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.


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