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Hayat Ünlü oyuncu Umut Oğuzdan şehir hastanelerini eleştirenlere net cevap Ön yargılıydım ve çok salladım, şu an özür diliyorum
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Ünlü oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanelerini eleştirenlere net cevap: Ön yargılıydım ve çok salladım, şu an özür diliyorum

Eşinin rahatsızlık geçirmesi sonucu ambulansa alınmayıp, özel hastanelerde korona muamalesi yapıldığını ifade eden oyuncu Umut Oğuz isyan etti. Çareyi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giderek bulan Oğuz, gerekli müdahalelerin yapıldığını ve içeriye alındıklarını belirterek "Ben de şehir hastanelerine karşı ön yargılıydım ve çok salladım. Şu an özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayışla biz bugün şehir hastanelerinde tedavi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncu Umut Oğuz özel hastaneleri eleştirdi.
Oyuncu Umut Oğuz özel hastaneleri eleştirdi.

Oyuncu Umut Oğuz, özel hastanede yaşadığı zorlukları anlattı. Eşinin rahatsızlık geçirmesi sonucu ambulans çağıran ünlü oyuncu ekipler tarafından ambulansa alınmadı. Kendi araçlarıyla 3-4 özel hastaneye başvurdukları halde koronalı muamalesi yapıp kabul edilmeyen oyuncu ve eşi çareyi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giderek buldu. Şehir hastanesinde gerekli müdahalelerin yapıldığını ve içeriye alındılarını ifade eden Umut Oğuz, "Ben de şehir hastanelerine karşı ön yargılıydım ve çok salladım. Şu an özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayışla biz bugün şehir hastanelerinde tedavi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şehir hastanelerini eleştiren ünlü oyuncu Umut Oğuz, özür diledi: Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayış
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Şehir hastanelerini eleştiren ünlü oyuncu Umut Oğuz, özür diledi: Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayış
Ünlü oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak eleştirdiği şehir hastanelerinden özür diledi. Hem özel sağlık sigortası hem de SGK'sı olduğunu belirten Oğuz, özel hastaneler tarafından mağdur edildiğini anlattı. Umut Oğuz, ''Bugün ilk defa bir ambulans ihtiyacımız oldu. Eşim 2 gündür ateşliydi, bir rahatsızlık geçirdi. 4-5 tane özel hastaneyi arattırdık. Hiç biri kabul etmedi çünkü ateşi 38'di. Gerekçesini söylememize rağmen, 38 derece ateşle hiç bir özel hastane kabul etmedi ve bizde Allah razı olsun, Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gittik.Hemen aldılar. Gerçekten çoğu özel hastaneden daha iyiydi. Ben de önyargılıydım, şehir hastanelerine ben de salladım ama şuan özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayışla biz bugün şehir hastanesinde tedavi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oradaki bütün doktorlar, hemşireler gerçekten çok kaliteli bir davranışla, tavırla bizi karşıladılar. Özel hastanelerin, özel sağlık sigortalarının bugün benim için çöp olduğu bir gün'' dedi.

Umut Oğuz, başından geçen zorlukları şöyle anlattı:

"Bugün ilk defa bir ambulans ihtiyacımız oldu. Eşim bir rahatsızlık geçirdi 2 gündür ateşliydi ve ilaçlarla müdahale ettik. Kan tahlili ve idrar tahlilinden sonra idrar yollarında bir sorun olduğu ortaya çıktı ama ilaç müdahalesi yetmedi. Biz de ambulans çağırdık.

  • Benim yıllardır hem SGK hem de özel sağlık sigortam var ailemin de öyle. Ambulans 10 dakikada kapımıza geldi. Eşim 45 dakika ambulansın içinde bekledi. Gerekçesi ise çok komikti. Karşıdaki hastane bize onay vermeden biz yola çıkamayız dediler. Biz 4-5 tane özel hastaneyi arattırdık ve hiçbiri kabul etmedi. Çünkü eşimin ateşi 38 dereceydi. Gerekçesini söylememize rağmen 38 derece ateşle hiçbir özel hastane kabul etmedi. Biz de Başakşehir Şehir Hastane'sine gittik. Onlardan Allah razı olsun. Hemen bizi içeriye aldılar. Çoğu özel hastaneden daha iyiydi."

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Mağdur olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Kapımızda ambulans varken arabamla çocuğum ve eşimle beraber hastaneye acile gittik. Birincisi sağlık sigortaları böyle bir dönemde pandemiyi bahane ederek iç güzarlık yapıyor olabilirler mi? Burada bir sistem sorunu mu var? Ambulans hastaneyi hedef görmeden çıkamıyor mu? Ne demek hastaneden birinin onay vermesi lazım? Ben her hastanede bir tanıdık mı bulmak zorundayım?" şeklinde ifade etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin tüm etaplarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin online katılacağı törenle hizmete gireceğini belirtti.
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Hastaneden görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaşan Bakan Koca, Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin bugün saat 13.00'te törenle hizmete açılacak.


UMUT OĞUZ KİMDİR?

Umut Oğuz, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik okulundan mezun olduktan önce ve sonra 1994-1999 seneleri arasında çeşitli tatil bölgelerinde çeşitli otellerde çalıştı. Bu dönemde Fethiye'de bir tatil köyünde animasyon sahnelerinde ki başarılı performansı, Usta Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen ve Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan tarafından fark edildi.

1999 yılından beri tiyatro sahnelerinde olan Umut Oğuz, tiyatrocu Ahmet Gülhan'ın teşvikiyle tiyatro sahnelerinde oldu.

2008 yılında "Emret Komutanım" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri, Ufuk Özkan, İsrafil Köse,Şebnem Schaefer, Nil Erkoçlar ile beraber oynadı. 2008-2010 yılları arasında başrollerde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un oynadığı, Adanalı dizisinde Fiko ve Lezize Nine karakterlerini canlandırdı.

Umut Oğuz, 2014 yılında "Figüran" adlı sinema filminde Ceyhun Fersoy,Serenay Aktaş, Ferdi Kurtuldu, Erdal Cindoruk, Cem Kılıç, Mehtap Bayri,Yıldırım Öcek, Selma Hoşafçı, Veysel Diker, Ümit Yesin, İrfan Kangı ile birlikte rol aldı.

Umut Oğuz, 2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Timur Acar, Sera Tokdemir,Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Eda Özerkan ile birlikte rol aldı. Özellikle komedi türündeki projeleriyle tanınan Umut Oğuz, 2008 yapımı Adanalı dizisinde Fiko ve Lezize Nine karakterine hayat vermiş, bu diziyle ismini geniş kitlelere duyurmuştu.

İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
FOTOĞRAF 19
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Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında sağlık üsleri hizmete alınmaya devam ediyor. <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim ve sevdam olarak nitelendirdiği ve hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.
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Yarım asra yakındır şifa dağıtan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi de İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Göztepe yerleşkesinde hayata geçirilen ve yapımında son aşamalara gelinen yeni binasıyla hem yeni yüzüne hem de şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.
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Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden ve kentin Anadolu Yakası'nın sağlık üslerinden olması planlanan hastanenin örnek poliklinik, ameliyathane, hasta ve yoğun bakım odaları ile deprem izolatörü ve yapımı süren helikopter pisti görüntülendi.
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Deprem anında operasyonel faaliyetler devam edebilecek <br> <br> Göztepe yerleşkesinde 245 bin 667 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki alt yapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor. <br> <br> Yakın zamanda 5 bloku açılması planlanan hastane, ilk etapta 80'i yoğun bakım olmak üzere 604 yatak, 175 poliklinik, 27 ameliyathane, 52 acil servis yatak sayısıyla hizmet verecek.
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Hastane ikinci etabı tamamlandığında ise 1116 yatak, 239 poliklinik, 28 ameliyathane, 38 doğumhane kapasitesine sahip olacak. <br> <br> Öte yandan, hastanenin ilk etapta 419 açık, 454 kapalı olmak üzere toplam 873; ikinci etabın bitmesiyle de toplamda 796'sı açık 635'i kapalı olmak üzere 1431 araçlık otopark kapasitesi bulunacak. <br> <br> Olası deprem riskine karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınan hastanenin 5 bloku 385 deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Sistem sayesinde oluşabilecek risklerin azaltılması amaçlanan hastanede, deprem anında da operasyonel faaliyetlere devam edilebilecek. Öte yandan, hastanenin ikinci fazının açılmasıyla deprem izolatörü sayısı 503'e çıkacak.
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Kalp-damar cerrahi, yara bakım ve inme merkezi konumunda da olacak hastane, günde yaklaşık 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek. <br> <br> Elektrik, ısıtma ve soğutma için enerji üretiminde aynı kaynağın kullanıldığı trijenerasyon sistemine sahip olan hastanede, şehir dışı ve yurt dışından acil hastaların nakledilmesi için helikopter pisti de yer alacak.
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Hedefimiz ağustos ayı içinde milletimize hizmet verebilmek <br> <br> İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin bir üst konsept olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi. <br> <br> Bu hastanelerin hastaların ihtiyaç duyacağı bütün tedavilerin yapılabileceği yapılar olduğunu anlatan Memişoğlu, fiziki olarak da mükemmel dizayn edildiklerini ve dünyanın en iyi sağlık yapıları olduklarını ifade etti.
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Hem teknik hem donanım olarak da dünya standartlarının neredeyse üstünde yapıların oluştuğunu belirten Memişoğlu, Bunların içlerini inşallah hekimlerimiz, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz dolduracak. Hastalarımıza hem iyi hizmet vereceğiz hem eğitim ve bilim yuvaları olarak bu merkezleri kullanacağız. İstanbul'da rahmetli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, şimdi de inşallah Göztepe'de yenilediğimiz bu hastanede de hem sağlık hizmeti sunacağız hem bilim üreteceğiz hem eğitim vereceğiz. Burada da Medeniyet Üniversitemizle beraber çalışıyoruz. Onlar buranın eğitimini ve bilimini yönetecekler biz de hizmetini yönetmeye çalışacağız. diye konuştu.
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Prof. Dr. Memişoğlu, hastanenin ilk etabının hizmete açılması planlanan tarihe ilişkin, Hedefimiz eylüle kalmadan ağustos ayı içinde burada milletimize hizmet verebilmek. Cihazların alımlarını ve programlarının hepsini yaptık. Şu anda İstanbul Valiliği İPKB buranın inşaatını yürütüyor. Bunun kabul aşamasında onlar. O verildikten sonra da en kısa zamanda inşallah ağustos ayında en geç eylülün başında hizmete vermiş olacağız. değerlendirmesinde bulundu.
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İstanbul'un depremde sağlık hizmetini sunacak ana akslardan biri <br> <br> Göztepe Şehir Hastanesi binasının çok farklı özellikleri bulunduğuna dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti: <br> <br> İstanbul'da bilindiği üzere beklenen bir deprem var. İstanbul'un depremde sağlık hizmetini sunacak ana akslardan biri burası. Çünkü altında izolatör dediğimiz, depremde binanın hareketini minimize edecek süspansiyon sistemleri var. Öyle olunca da deprem anında hem ameliyat yapılabilir hem de normal hizmetini verebilir halde olacak. Çalışanların da depremden psikolojik olarak etkilenmemesini sağlayacak. Böylece normal fonksiyonunu görebilir bir hastane burası. Göztepe Şehir Hastanesi inşallah ülkemize büyük hizmetler sunacak. Burası 7 blok, şu anda 5'i açılacak. 2 bloku da kısa zamanda yapılacak diye düşünüyoruz. Onun da inşallah yakın zamanda temeli atılır diye ümit ediyoruz.
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Sağlık turizminde de bütün ihtiyacı karşılayabilecek alt yapılara sahip <br> <br> Sadece Türkiye'de değil dünyada ihtiyaç duyan bütün insanlara sağlık hizmeti verebilmeyi hedeflediklerini aktaran Memişoğlu, Salgında şu görüldü esasında; sağlık anlamında çok iyi yerlerde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Salgından sonra bu talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Onun için bu hastaneler sağlık turizmi anlamında da bütün ihtiyacı karşılayabilecek alt yapılara sahip. 'Sağlık sunumunda neredeyiz?' tartışmaları artık bitmiş durumda. Türkiye sağlık sunumu, hizmeti ve bilimi anlamında da iyi yerlerde. Bundan sonra hem sağlık teknolojisi hem cihaz üretimi hem de sağlıkla ilgili yeni tedavilerin bilim insanlarımızca dünyaya verilmesi ve bunun önderliğini yapacak bir kabiliyete ulaşmış diye düşünüyorum. ifadelerini kullandı.
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İstanbul'un tamamını kuşatacak bir projenin içindeyiz <br> <br> İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik de üniversite olarak şehir hastanesi konseptinde, devasa denilebilecek, hastalıkların her düzeyinin tedavi edilebileceği büyük bir kompleks ile yollarına devam edeceklerini belirtti.
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Türkiye'de son dönemde dünyayla paralel olarak klasik üniversiteciliğin yanında araştırmacı ve girişimci üniversiteciliğin de ön plana çıktığını anlatan Çelik, Biz bunun daha ötesinde toplumla entegre olmuş, onlara katkı oluşturan ve hizmet eden bir üniversitecilik mantığına varmalıyız diye düşünüyorduk. Tam bu süreçte şehir hastanesi bize bu fırsatı verecek. dedi.
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Üniversitelerinde yaklaşık 800 tıp öğrencisi olduğunu aktaran Çelik, şehir hastanesinin uygulama ve tedavi boyutuyla onların her hastalığı görmesine fırsat tanıyacağını ifade etti.
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Öğrencinin, tedavi ve tedavi sonrası süreç bağlamında da iç içe olabileceği bir atmosfere girmesinin onu bambaşka bir noktaya taşıyacağını vurgulayan Çelik, Özellikle tıp alanı salt bilgi mevzusu değil. O beceri ve yetkinlik biraz da tecrübeyle elde ediliyor. Bizim en büyük artımız, öğrencimizin yaklaşık 3 yıl boyunca çok yoğun bir şekilde buradaki bütün birimlerde hastalığın çeşitli kademeleriyle buluşabiliyor olmasıydı. Bu en ciddi artımızdır diye düşünüyorum. değerlendirmesinde bulundu.
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Prof. Dr. Çelik, şehrin merkezine kurgulanan, 22 bin öğrenciyle kendini sınırlamayı hedefleyen, sağlık, sosyal bilimler ve mühendislik ayağında şehrin ihtiyacı olacak her alanda toplumla iç içe olmaya hazır bir üniversite olmayı amaçladıklarını dile getirdi.
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Çelik, Daha şu aşamada bile, bağımlılık esasında daha genelde yaşam koşulu ve becerisi noktasında, başlangıçta 4 ilçeyi esas alarak sonrasında 39 ilçeye yayılma amaçlı olarak İstanbul'un tamamını kuşatacak bir projenin içindeyiz. Bu tür faaliyetlerimizi buradan da alacağımız destekle inşallah her alana yaymak istiyoruz. şeklinde konuştu.
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İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
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İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağustos ayında ilk etabının hizmete alınması planlanan yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.
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