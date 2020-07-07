Ünlü oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanelerini eleştirenlere net cevap: Ön yargılıydım ve çok salladım, şu an özür diliyorum
Eşinin rahatsızlık geçirmesi sonucu ambulansa alınmayıp, özel hastanelerde korona muamalesi yapıldığını ifade eden oyuncu Umut Oğuz isyan etti. Çareyi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giderek bulan Oğuz, gerekli müdahalelerin yapıldığını ve içeriye alındıklarını belirterek "Ben de şehir hastanelerine karşı ön yargılıydım ve çok salladım. Şu an özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayışla biz bugün şehir hastanelerinde tedavi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Umut Oğuz, özel hastanede yaşadığı zorlukları anlattı. Eşinin rahatsızlık geçirmesi sonucu ambulans çağıran ünlü oyuncu ekipler tarafından ambulansa alınmadı. Kendi araçlarıyla 3-4 özel hastaneye başvurdukları halde koronalı muamalesi yapıp kabul edilmeyen oyuncu ve eşi çareyi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giderek buldu. Şehir hastanesinde gerekli müdahalelerin yapıldığını ve içeriye alındılarını ifade eden Umut Oğuz, "Ben de şehir hastanelerine karşı ön yargılıydım ve çok salladım. Şu an özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayışla biz bugün şehir hastanelerinde tedavi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Umut Oğuz, başından geçen zorlukları şöyle anlattı:
"Bugün ilk defa bir ambulans ihtiyacımız oldu. Eşim bir rahatsızlık geçirdi 2 gündür ateşliydi ve ilaçlarla müdahale ettik. Kan tahlili ve idrar tahlilinden sonra idrar yollarında bir sorun olduğu ortaya çıktı ama ilaç müdahalesi yetmedi. Biz de ambulans çağırdık.
Benim yıllardır hem SGK hem de özel sağlık sigortam var ailemin de öyle. Ambulans 10 dakikada kapımıza geldi. Eşim 45 dakika ambulansın içinde bekledi. Gerekçesi ise çok komikti. Karşıdaki hastane bize onay vermeden biz yola çıkamayız dediler. Biz 4-5 tane özel hastaneyi arattırdık ve hiçbiri kabul etmedi. Çünkü eşimin ateşi 38 dereceydi. Gerekçesini söylememize rağmen 38 derece ateşle hiçbir özel hastane kabul etmedi. Biz de Başakşehir Şehir Hastane'sine gittik. Onlardan Allah razı olsun. Hemen bizi içeriye aldılar. Çoğu özel hastaneden daha iyiydi."
Mağdur olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Kapımızda ambulans varken arabamla çocuğum ve eşimle beraber hastaneye acile gittik. Birincisi sağlık sigortaları böyle bir dönemde pandemiyi bahane ederek iç güzarlık yapıyor olabilirler mi? Burada bir sistem sorunu mu var? Ambulans hastaneyi hedef görmeden çıkamıyor mu? Ne demek hastaneden birinin onay vermesi lazım? Ben her hastanede bir tanıdık mı bulmak zorundayım?" şeklinde ifade etti.
Umut Oğuz, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik okulundan mezun olduktan önce ve sonra 1994-1999 seneleri arasında çeşitli tatil bölgelerinde çeşitli otellerde çalıştı. Bu dönemde Fethiye'de bir tatil köyünde animasyon sahnelerinde ki başarılı performansı, Usta Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen ve Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan tarafından fark edildi.
1999 yılından beri tiyatro sahnelerinde olan Umut Oğuz, tiyatrocu Ahmet Gülhan'ın teşvikiyle tiyatro sahnelerinde oldu.
2008 yılında "Emret Komutanım" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri, Ufuk Özkan, İsrafil Köse,Şebnem Schaefer, Nil Erkoçlar ile beraber oynadı. 2008-2010 yılları arasında başrollerde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un oynadığı, Adanalı dizisinde Fiko ve Lezize Nine karakterlerini canlandırdı.
Umut Oğuz, 2014 yılında "Figüran" adlı sinema filminde Ceyhun Fersoy,Serenay Aktaş, Ferdi Kurtuldu, Erdal Cindoruk, Cem Kılıç, Mehtap Bayri,Yıldırım Öcek, Selma Hoşafçı, Veysel Diker, Ümit Yesin, İrfan Kangı ile birlikte rol aldı.
Umut Oğuz, 2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Timur Acar, Sera Tokdemir,Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Eda Özerkan ile birlikte rol aldı. Özellikle komedi türündeki projeleriyle tanınan Umut Oğuz, 2008 yapımı Adanalı dizisinde Fiko ve Lezize Nine karakterine hayat vermiş, bu diziyle ismini geniş kitlelere duyurmuştu.