Ünlü oyuncudan acı haber: Kalbine yenildi

Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Yetenekli oyunucu kariyeri boyunca pek çok yapımda görev almıştı.
İşte, Yunus Güner'in biyografisi...
YUNUS GÜNER KİMDİR?
Yunus Güner 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol alan oyuncu, sonra dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştı.
'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'de rol alan oyuncu son olarak "Evli ve Öfkeli" adlı yapımın kadrosunda yer aldı.
11 Kasım 2021 tarihinde Beyoğlu'ndan bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.
Yunus Güner, 'Dudaktan Kalbe' adlı uyarlama dizide 'Namık' karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştı.
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FOTOĞRAF 12
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çekimleri yapılan Seksenler dizisinin setinde kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Kemal Kuruçay, hemen Darıca’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Seksenler dizisinde canlandırdığı ‘Seyfi’ karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun vefat ettiğini öğrenen dizinin yönetmeni Birol Güven, dizi oyuncuları ve set ekibi, hastaneye gelerek yakınlarının acısını paylaştı. Kemal Kuruçay’ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.<br>
Vefat eden ünlü oyuncuyla aynı seti paylaşan, Seksenler dizisinde ‘Susmuş’ karakterine hayat veren ve aynı zamanda dizinin müzik direktörü Aydın Sarman, Kemal Kuruçay hakkında konuşmakta zorluk çekti. Zor durumda olduklarını söyleyen Sarman, “Kemal Kuruçay, inanılır gibi değil, tüm ekip inanamıyoruz ama elden de bir şey gelmiyor. Dolayısıyla tüm çalışma arkadaşlarımıza büyük sabır diliyorum. Büyük kayıp. Kemal Kuruçay çok iyi insandı. Kemal Kuruçay, çok büyük bir oyuncuydu, iyi bir oyuncuydu. Saygılı insandı, kibar insandı, zarif insandı. İşini seven bir insandı. Senaryosu elinde vefat etti. Takdiri ilahi. Herkese sabırlar diliyorum. Bir şey diyemiyorum. Susmak en güzel şey herhalde. İfade edemiyoruz. Herkes büyük acı içerisinde şu anda, tüm çalışma arkadaşlarımız” diye konuştu.
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti
59 yaşında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay'ın cenazesi hastaneden teslim alırken, ünlü oyuncu ile aynı seti paylaşan Aydın Sarman ise, ''İşini seven bir insandı. Senaryosu elinde vefat etti. Takdiri ilahi. Herkese sabırlar diliyorum.'' dedi.