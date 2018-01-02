Ünlü oyunculardan askere sürpriz

Burak Özçivit ve Kerem Bursin, 'Can Feda' filmi için askerlerden destek alıyor.

Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Kerem Bursin, yeni filmleri Can Feda'da kendilerine yardımcı olan Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli askerlere sürpriz yaptı. Baklava götüren ikili, 2018'i evlerinden uzakta karşılayan askerlere moral oldu.

Özçivit ile Bürsin, silahla nişan almaktan helikopter kullanmaya kadar birçok teknik detay hakkında kendilerine yardımcı olan askerlerle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Filmde iki askeri canlandıracak olan ünlü oyuncular, profesyonel askerlerden destek aldı.

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