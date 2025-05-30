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Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

13:3130/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Şimal Gülen
Şimal Gülen

Dört yıldır kanserle mücadele eden Şimal'den acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü şarkıcının hayatını kaybetti.

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi ile tedaviye başlamış, uzun bir sürecin ardından hastalığı yendiğini duyurmuştu.


2024 yılında rutin kontrol için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edildi ve ünlü şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu.


4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı.


Daha önce üç kez hastalığı metastaz yapan Şimal'den acı haber bugün geldi. 39 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti.


Şimal'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


'Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.'





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