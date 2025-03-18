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Ünlü sunucu Aslı Özkaya'nın kızına saldıran köpeğin sahibinden pes dedirten cevap

Ünlü sunucu Aslı Özkaya'nın kızına saldıran köpeğin sahibinden pes dedirten cevap

10:3318/03/2025, Salı
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Sunucu Aslı Özkaya'nın kızına köpek saldırdı.
Sunucu Aslı Özkaya'nın kızına köpek saldırdı.

Sarıyer'de, 14 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından ağızlıksız gezdirilen "Rottweiler" cinsi köpek, ünlü sunucu Aslı Özkaya'nın kızına saldırdı. Hafif yaralarla kurtulan küçük kızın annesi Özkaya, köpeğin ağızlıksız olmasına tepki gösterdi. Olayı anlatan Özkaya "Kız bize köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz, geçerseniz böyle ısırır, dedi." açıklamasında bulundu.

Sarıyer'de ağızlık takılmadan, 14 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından gezdirilen "Rottweiler" cinsi köpek, ünlü sunucu Aslı Özkaya'nın kızına saldırdı.


7 yaşındaki Tanem Karasaç, hafta sonu gittiği spor kursundan çıkışta ölümden döndü.


Küçük kız, spor salonuyla aynı apartmanda bakılan bir köpeğin saldırısına uğradı.


Hafif yaralandı


Rottweiler cinsi köpeğin yere düşürüp sırtından ısırdığı çocuk, saldırıyı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.


O anlarda Tanem'in annesi, sunucu ve psikolog Aslı Özkaya da kızının yanındaydı.


"Köpeğin ağızlığı yoktu"


Köpeğin ağızlığının olmadığını söyleyen Aslı Özkaya
, "Biz kaldırımın kenarından yürürken karşı kaldırımdan, sahipli ve tasmalı olmasına rağmeni kızımın arkasından, kızıma saldırdı. Kürek kemiğini ısırdı ve çekerek yere düşürdü. Çok zor bir şeydi, bir anne olarak o anlara tanık olmak. Yere düşürdü ve yerde sürükledi."
sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Çevredekiler yardım etti


Aslı Özkaya çığlıklar ve çevredekilerin yardımıyla kızını köpekten kurtarıp, hastaneye götürdü.


Çocuğa müdahale edilip, kuduz aşısı yapıldı. Köpeğin sahibi olan ailenin ihmallerine dikkat çeken anne Aslı Özkaya,
"Bir anne-babanın 14 yaşında bir kız çocuğuna kızımın boyunda köpeği nasıl teslim eder ve nasıl emanet eder. Çocuk sahip çıkamadı zaten, köpeği zaptedemedi. Köpek kızımı yerde sürüklerken kız şoka girdi, Bilmiyorum, bilinçli demeye dilim varmıyor, kız bıraktı tasmayı. Kız bize köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz, geçerseniz böyle ısırır, dedi."
diye konuştu.

Şikayetçi oldu


Büyük korku yaşayan aile, karakola gidip şikayette bulundu.


Polis köpeğin veterinerine ulaştığında çipi ve kuduz aşısı olmadığı görüldü.


Hayvan barınağa götürüldü


Köpek, belediye tarafından aileden alındı. Barınağa götürüldü.


7 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi olan aileyse, olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi.




#Sarıyer
#köpek
#Rottweiler

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