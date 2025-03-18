Sarıyer'de, 14 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından ağızlıksız gezdirilen "Rottweiler" cinsi köpek, ünlü sunucu Aslı Özkaya'nın kızına saldırdı. Hafif yaralarla kurtulan küçük kızın annesi Özkaya, köpeğin ağızlıksız olmasına tepki gösterdi. Olayı anlatan Özkaya "Kız bize köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz, geçerseniz böyle ısırır, dedi." açıklamasında bulundu.
Sarıyer'de ağızlık takılmadan, 14 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından gezdirilen "Rottweiler" cinsi köpek, ünlü sunucu Aslı Özkaya'nın kızına saldırdı.
7 yaşındaki Tanem Karasaç, hafta sonu gittiği spor kursundan çıkışta ölümden döndü.
Küçük kız, spor salonuyla aynı apartmanda bakılan bir köpeğin saldırısına uğradı.
Hafif yaralandı
Rottweiler cinsi köpeğin yere düşürüp sırtından ısırdığı çocuk, saldırıyı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.
O anlarda Tanem'in annesi, sunucu ve psikolog Aslı Özkaya da kızının yanındaydı.
"Köpeğin ağızlığı yoktu"
Çevredekiler yardım etti
Aslı Özkaya çığlıklar ve çevredekilerin yardımıyla kızını köpekten kurtarıp, hastaneye götürdü.
Şikayetçi oldu
Büyük korku yaşayan aile, karakola gidip şikayette bulundu.
Polis köpeğin veterinerine ulaştığında çipi ve kuduz aşısı olmadığı görüldü.
Hayvan barınağa götürüldü
Köpek, belediye tarafından aileden alındı. Barınağa götürüldü.
7 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi olan aileyse, olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi.