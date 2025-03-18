, "Biz kaldırımın kenarından yürürken karşı kaldırımdan, sahipli ve tasmalı olmasına rağmeni kızımın arkasından, kızıma saldırdı. Kürek kemiğini ısırdı ve çekerek yere düşürdü. Çok zor bir şeydi, bir anne olarak o anlara tanık olmak. Yere düşürdü ve yerde sürükledi."