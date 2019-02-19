Ünlü sunucuya hacker şoku

Türklerin Serüveni, Selçuklu'nun Şifreleri, Küresel Düzenin Şifreleri, Osmanlı'nın Şifreleri, Türklerin Büyükleri gibi kitapları olan yazar ve sunucu Cansu Canan Özgen'in Instragram hesabı çalındı.

Twitter hesabından takipçilerini uyaran Özgen, "Hesabımın kontrolü şu an bende değil. Lütfen gelen mesajlara itibar edip, numaralarınızı yollamayınız. Kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Instagram hesabımdan böyle bir story paylaşılmış.Hesabımın kontrolü şu an bende değil.Lütfen gelen mesajlara itibar edip,numaralarınızı yollamayınız.Kurtarmaya çalışıyoruz pic.twitter.com/T97TWbd4de

— Cansu Canan Özgen (@cansucananozgen) 18 Şubat 2019

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