Hayat Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
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Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, dün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi AA DHA
Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Oğuz Yılmaz

Türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Ankara oyun havalarıyla tanınan türkücü Yılmaz, akşam saatlerinde evinde kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Yılmaz'ın vefatının ardından pek çok sanatçı ve siyasetçi sosyal medyada üzüntüsünü dile getirdi.

1968'da Ankara'da dünyaya gelen Oğuz Yılmaz, 1989'da "Duydun mu?" albümün yayınladı. 1999'da çıkardığı Usta albümü ve "Çekirge" isimli şarkıyla ün kazanan türkücü, iki çocuk babasıydı.

Oğuz Yılmaz'ın söylediği son şarkı

Oğuz Yılmaz'ın önceki gece son olarak görüştüğü aranjörü ünlü şarkıcı Özgür Koç, yaşadığı üzüntüyü anlattı. Piyasaya henüz sürülmeyen şarkıyı dinlerken gözyaşlarına tutamayan Koç, şarkının kendisi için çok şey ifade ettiğini ve piyasaya sürüp sürmemek arasında kararsız kaldığını söyledi. Özgür Koç, şunları söyledi:

  • "Dün öğleden sonra buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırladım ben. Okuduğu bir sürü şarkısı var onlarda yakında çıkacak. Saat 5 gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah ile birlikte stüdyoya geldi. Elinde bağlama vardı. 'Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun' dedi. 'Bunu sana bırakıyorum' dedi. Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi. Beni de şu an en çok üzen o zaten. Keşke biraz daha ömrü olsaydı. İçeride müzik stüdyom var. Çok bilinen çoğu şarkısını da orada yapmışızdır. Pazartesi günü okuduğu 'hıçkırık tuttu beni' şarkısının klibini çekecektik. Onu organize ediyorduk ama nasip olmadı. Kendi kısmını okuması nasip oldu. Keşke onların hiç biri olmasa da o hayatta olsa. Son yaptığımız şarkıyı dün eve bırakırken arabada açtık. 'Çok güzel oldu' diyerek sevinmişti. Benim için çok büyük bir kayıp oldu. Benim şarkılarım öksüz kaldı. Benim ona okutacağım bir sürü şarkı vardı. Bende şimdi bir tane emanet sazı kaldı."

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