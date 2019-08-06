Unutulmaya yüz tutan musikilerden oluşan albüm çıkardı

13 yıldır musiki ile uğraştığını ve eğitimini Marmara Üniversitesi ile Almanya Bremen Müzikoloji bölümünde tamamladığını söyleyen Ekrem Uzun, "Yeni albümümüz Niyaz-ı Mevla'yı derledik ve birbirinden güzel eserleri vatandaşlarımızın beğenisine sunduk" dedi.

Büyük ilgi bekliyorlar

Uzun, albümde Yunus Emre, Zekai Dede, Saffet Efendi, Cengiz Numanoğlu ve Cemil Baba Efendi'ye ait 6 eserin bulunduğunu ifade ederek, "Niyaz-ı Mevla albümünde daha çok unutulmaya yüz tutmuş eserler yer alıyor. Musiki severlerin bu albüme büyük ilgi göstermesini bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

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