Usta neyzen Ömer Erdoğdular hayatını kaybetti

TRT Müzik sosyal medya hesabından sanatçının vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda görev yapan, yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle birçok kişinin neyi tanıyıp sevmesini sağlayan, ülkemizin kıymetli sanatçılarından neyzen Ömer Erdoğdular'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.