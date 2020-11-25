Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
AKTÜEL

Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Devrim Parscan, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
Devrim Parscan'ın cenazesine ailesi ve sevenleri katıldı.
Devrim Parscan'ın cenazesine ailesi ve sevenleri katıldı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybeden Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Devrim Parscan, Zİncirliku’yu Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı korona virüs nedeniyle az sayıda katılımla mezarı başında kılındı. Cenaze merasimine Devrim Parscan’ın kardeşi Demir Parscan ve sevenleri katıldı.

Kardeşi Demir Parscan: Krallar gibi gitti

Sinema oyuncusu Demir Parscan ağabeyi Devrim Parscan’la ilgili, “Abim tahmin ediyorum 62 veya 63 yılında tiyatroda ilk oyununa başlamış 41 sene 9 ay şehir tiyatrosunda görevde bulunmuş. Onun haricinde, tiyatrodayken de birçok dizide ve filmde oynadı. Tiyatrodan emekli olduktan sonrada yine tiyatro oyunlarına devam etti. 83 yaşında vefat etti. Son bir seneye kadar stüdyolarda hala dublajına devam etti. O dublajda da bu işin en büyüğüydü. Herkesin 6 dakikada bitireceği işi o 35 saniyede bitiriyordu. Çok enteresan bir sanatçıydı bu işi çok seviyordu. İsteyerek ve severek gitti. Mutlaka birilerini üzmüştür, üzmek istememiştir bir şeyler olmuştur. Ben onun kardeşi olarak olmuş bir takım bir şeyleri varsa o dostlardan özür diliyorum. Abimin affını istiyorum, iyi bir insandı. Krallar gibi gitti” şeklinde konuştu.

İkinci kez kansere yakalanan Ayyüce hayatını kaybetti
GÜNDEM
İkinci kez kansere yakalanan Ayyüce hayatını kaybetti

Milyonlarca kişi başından aşağı buzlu su dökmüştü: O akımı başlatan Patrick Quinn hayatını kaybetti
HAYAT
Milyonlarca kişi başından aşağı buzlu su dökmüştü: O akımı başlatan Patrick Quinn hayatını kaybetti

GORA'nın efsane oyuncusu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
HAYAT
GORA'nın efsane oyuncusu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Bana zartzurt yapma

'Bana zartzurt yapma'

​İstanbul'da alkollü kadın taksiciye zor anlar yaşattı.
Eksi 72 derecede,kilitli dolapta saklanıyor

Eksi 72 derecede,
kilitli dolapta saklanıyor

​Tüm dünyada yankı uyandıran aşı ilk kez görüntülendi.
Cennet vaadiyle vurgun yaptı: Sahte peygamber davasında önemli gelişme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Hepsi ülkeye öldürmeye geldi

Hepsi ülkeye öldürmeye geldi

Avustralyalı askerlerin yaptıkları yabancı güçlere bakışı değiştirdi.

Bayrak sevgisi

Bayrak sevgisi

​Rüzgarda toplanan bayrağı açmak için çatıya çıktılar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.