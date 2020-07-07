​Usta oyuncu Jale Aylanç ​hayatını kaybetti.

Usta oyunucu Jale Aylanç'ın ölümü sinema dünyasını yasa boğdu.

23 Mart 1948 doğumlu olan Aylanç, İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Alyanç aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı.

Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başlayan Aylanç, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı.

Hafızalara kazındı

Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, TRT'nin ilk dublaj ustalarından biri olarak biliniyor. Kamera karşısına geçmesinin ardından dizi ve filmlerde de yer alan Alyanç sayısız projede bulundu. Sanatçı, Unutursam Fısılda, İlk Öpücük gibi filmlerde, Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazındı.