Usta sanatçıya 3 kuruşluk dava açtılar

Usta sanatçı Ayşen Gruda'nın başrolünde oynadığı oyundan sağlığı nedeniyle ayrılması sonrası, 57 gösterimi iptal eden Jest Tiyatro, durumu mahkemeye taşıdı. Tiyatronun sahibi Tolga Güleryüz, 73 yaşındaki Gruda’nın sağlık problemlerini bahane ettiğini öne sürerek sanatçı hakkında 3 kuruşluk alacak davası açtı.
Habertürk'ün haberine göre, Ayşen Gruda resmi sözleşmesi olmadığını belirterek, “Turne kapsamında Mersin’den Karadeniz’e kadar götürdüler. Rahatsızlanıp bir hafta hastanede yattım. Zatürree teşhisi konuldu. Az daha ölüyordum” dedi.
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