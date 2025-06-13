Nasreddin Hoca 800 Yaşında, Mesneviden Ders Aldım, Karagöz Okula Başlıyor, İstanbul Yarışıyor gibi çocukların dünyasına hitap eden çok sayıda projeye imza atan Hüseyin Goncagül, 70 yaşında vefat etti.

"Ameliyat sırasında beynine pıhtı atmış"

Yeğeni Yusuf Goncagül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hüseyin amcam çarşamba günü kalp ameliyatı oldu. Son bir haftada kalbindeki sıkışmalardan dolayı doktora gittiğinde, stent takılmasının yeterli olmadığı, bypass ameliyatının şart olduğu, kalp krizi riski olduğu için kalp ameliyatı olması gerektiği söylendi. Ameliyat esnasında beyne pıhtı atmış ve durumu halen kritikliğini koruyo r." ifadelerini kullanmıştı.

"Kur'an kursu etkinliğindeyken kalbinde acı hissetmiş"

Hüseyin Goncagül'ün kardeşi Osman Goncagül de, "Ağabeyim Hüseyin Goncagül, 4-6 yaş Kur'an kursunun yıl sonu çocuk etkinliklerinde sahnedeyken kalbinde yanma ve acıma hissediyor. Program bitmek üzereyken oluyor, mikrofonu verip sahneden iniyor. Daha önce de kalp krizi geçirmiş aslında ama fark edilmemiş." şeklinde konuşmuştu.

Hüseyin Goncagül kimdir?

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatroyla tanışarak 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazanan Goncagül, yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller aldı.

İstanbul İmam Hatip Okulunda eğitimine devam eden usta tiyatrocu, tamamladığı iki fakültenin ardından temel eğitim öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği dallarında 13 sene görev yaptı.

Okullarda kurduğu kulüplerle öğrencilere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Goncagül, çeşitli sahne etkinliklerinde de izleyiciyle buluştu.

İbrahim Sadri'nin yazdığı "İnsanlar ve Soytarılar" adlı oyunuyla 1984'te Ulvi Alacakaptan, Barbaros Ceylan, Hasan Nail Canat ve Altay Ünaltay'ın da aralarında olduğu bir çok isimle birlikte sahneye çıkan Goncagül, Milli Gazete'de "Goncagülle Seyahat" başlıklı yazılar kaleme aldı.

Goncagül, 1990'lı yıllarda Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları, Kanal 7'de "Halk Meclisi", "İstanbul Bülteni", "İstanbul Kazan Ben Kepçe", "Sahuru Beklerken", "Goncagül'ün Kepçesi", "Tatil Eğlencesi", "Aileler Yarışıyor" ve "Teneffüs" gibi televizyon programları hazırlayıp sundu.

Osmanlı Devleti'nin 700. yıl anısına 1999'da çıkardığı bir müzik albümü ve klibi de bulunan usta tiyatrocu, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla toplumun her kesiminin takdirini kazandı.

TRT Çocuk'ta programcılığın yanı sıra danışmanlık görevini de sürdüren tiyatro oyuncusu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, yurt içinde ve Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ile Avusturya'nın da arasında bulunduğu pek çok ülkede çeşitli programlara imza attı.

"Bu yamuk dünyada yamulmayan ender isimlerden biriydi"

Televizyon sunucu ve tiyatrocu Burak Sezen uzun yıllar birlikte çalıştıkları, mesleki olarak çok şey öğrendiği ustası Hüseyin Goncagül'den şu sözlerle bahsetmişti:

"Hüseyin Goncagül denilince akla kibarlığı, nazikliği, cömertliği gelir ve gerçekten tam bir dava ehlidir. Bu yamuk dünyada yamulmayan ender isimlerden birisidir Hüseyin Goncagül.

Sınıf arkadaşı oldukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da arayıp ilgilendi, uzun yıllar birlikte okumuşlar. Telefonda hanımıyla konuştular, hatta '1145 Hüseyin Goncagül' olarak okul numarasını da söyledi."







