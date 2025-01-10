Usta yazar Selim İleri İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

"Bütün ülkenin başı sağ olsun. Çok büyük bir kayıptı. Kültür açısından, yazarımız açısından. Tarih babamız. Her şeyden önce ben çok yakın bir dostumu kaybettim. Çok şey öğrendim. Hala da öğreneceğiz ondan. Üzgünüm. Ama hep birlikte kitaplarıyla, dostumla yeniden buluşacağımızı düşünüyorum. Bütün ülkenin başı sağ olsun. Öyle bir yazar, öyle bir tarih babası. O kadar çok yönlüydü ki Selim'i anlatmak çok zor"