Usta yazar Selim İleri İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Selim İleri'nin cenaze namazı Üsküdar Vaniköy Camii'nde kılındı
İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybeden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından Üsküdar Vaniköy Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen
Selim İleri,
kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybetmişti. Selim İleri için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi. İlerinin cenazesi törenin ardından
Üsküdar Vaniköy Camii
'ne götürüldü.
İleri için burada cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında taziyeleri İleri'nin yeğeni Prof. Dr. Ferhat Nutku ile eşi kabul etti. Cenazeye,
İstanbul Valisi Davut Gül, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
'ün yanı sıra Türkan Şoray, Müjde Ar, Kerem Alışık, Sumru Yavrucuk, Nergis Çorakçı, Mehmet Gürhan, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
İleri'nin cenazesi, Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Selim İleri'nin çok yakın dostu olan Türkan Şoray,
"Hepimizin, edebiyat dünyasının başı sağ olsun sevenlerinin. Yakın bir dostu, sevdiğiniz bir arkadaşınızı kaybetmek gerçekten çok üzücü, çok hüzün verici. Bir boşluk oluyor. Bundan sonra onu aradığım zaman bulamamak... Onun hayatta olmamasını düşünmek... Ama ölümlü dünya hepimiz öleceğiz. Bunu da biliyorum. Unutulmayacak yaşayacak çünkü yazdığı o güzel kitaplarıyla, dostlarına bıraktığı sevgiyle her zaman kalbimizde olacak"
şeklinde konuştu.
Mehmet Gürhan,
"Selim İleri çok eski dostumdur. Çok beyefendi, hatırşinas. Çok karakter örneğiydi. Böyle sevimsiz bir durum çok üzdü beni. Herkesin başı sağ olsun"
dedi.
'Kırık bir aşk hikayesiydi ama kimseyi kırmazdı'
'Kırık bir aşk hikayesiydi ama kimseyi kırmazdı'
Kerem Alışık,
"Kendi gibi ince ve derin bir kalemdi. Eleştirmen, senarist, kısacası yazandı. Yazardı. Hep yazdı. Romancıydı. Türk edebiyatının tarihiydi. Türk edebiyatının hafızasıydı. Hep biraz yalnızlık. Hep biraz sonbahardı. Gülümsemesinde bile eylül hüznü vardı her zaman. Kırık bir aşk hikayesiydi ama kimseyi kırmazdı. Kanlıca gecelerinde Sadri Alışık'la sohbetlerine hep güzellikler katardı. Atilla İlhan'ın o ay ışığına bakmış karabiber ağaçlarını iyi tanırdı. Hepimizden çok çok büyük parçalar götürdü ama çok büyük parçalar da bıraktı. Hep kalbimizde, Allah mekanını cennet etsin. Nur içinde yatsın inşallah"
dedi.
Sumru Yavrucuk ise,
"Birbirinden eşsiz, benzersiz eserler bırakarak buradan ayrıldı. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum"
diye konuştu.
'Selim'i anlatmak çok zor"
'Selim'i anlatmak çok zor"
Nergis Çorakçı,
"Bütün ülkenin başı sağ olsun. Çok büyük bir kayıptı. Kültür açısından, yazarımız açısından. Tarih babamız. Her şeyden önce ben çok yakın bir dostumu kaybettim. Çok şey öğrendim. Hala da öğreneceğiz ondan. Üzgünüm. Ama hep birlikte kitaplarıyla, dostumla yeniden buluşacağımızı düşünüyorum. Bütün ülkenin başı sağ olsun. Öyle bir yazar, öyle bir tarih babası. O kadar çok yönlüydü ki Selim'i anlatmak çok zor"
şeklinde konuştu.
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