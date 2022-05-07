Hayat Üstad AKMde anılacak
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Üstad AKM’de anılacak

Türk edebiyatına derin izler bırakan şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında eserleriyle yad edilecek...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üstad AKM’de anılacak
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Türk edebiyatına derin izler bırakan şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında eserleriyle yad edilecek. Usta edebiyatçının kaleme aldığı “Reis Bey” oyunu 14 ve 15 Mayıs’ta, “Bir Adam Yaratmak” oyunu ise 17, 18 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek

ESERLERİ SERGİLENECEK

  • Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan, Şeyma Kısakürek Sönmezocak’ın küratörlüğünü üstlendiği “Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan Mehmed’e Mektup” başlıklı sergi ise 13- 26 Mayıs’ta AKM Çok Amaçlı Salonda ziyaretçileri ağırlayacak. Usta edebiyatçının, 1960 ihtilalinin ardından girdiği hapiste yazdığı “Reis Bey” oyunu, Özer Tuna’nın yönetmenliğinde Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

DİYARBAKIR DEVLET TİYATROSU SANATÇILARI SAHNELEYECEK

Oyunda görevinden taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesi anlatılıyor. Kısakürek’in 1937’de Zonguldak’ta bir maden ocağında yazdığı ve ilk olarak Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye koyulan, “Bir Adam Yaratmak” adlı eserini ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sanatçıları sahneleyecek. İnsan hayatını derinlemesine anlatan psikolojik bir dramı konu edinen iki perdelik eser, sonsuzlukla yarışa kalkan bir sanatçının, varlığın ve yok olmanın gerçekliğinin bilincinde olmasına rağmen, yok olmayı bir türlü kabullenemeyişini işliyor.

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