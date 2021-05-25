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Üstad unutulmadı

Şiirde olduğu kadar Türk fikir, siyaset ve sosyal hayatında emsalsiz izler bırakan Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38. yılında kabri başında anıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Üstad unutulmadı
1983’te hayata gözlerini yuman Necip Fazıl Kısakürek, Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Eserleri ve düşünceleriyle okurlarda derin izler bırakan şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının üzerinden 38 yıl geçti. 1983’te hayata gözlerini yuman Necip Fazıl Kısakürek, Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunmasıyla başlayan anma töreninde vatandaşlar Kısakürek için dualar etti.

KALDIRIMLAR 1928’DE

  • Türk edebiyatı tarihinde Baki’den sonra ikinci “Sultanu’ş Şuara” unvanına sahip olan Kısakürek, hukukçu Abdülbaki Fazıl Bey ile Mediha Hanım’ın çocuğu olarak 26 Mayıs 1904’te Çemberlitaş’ta dünyaya geldi. Şiire ilgisi öğrencilik yıllarında oluşan ve “Nihal” isminde haftalık bir dergi çıkarmaya başlayan Kısakürek, ünlü “Kaldırımlar” eserini 1928’de yayımladı. Şairin bu eseri okurun büyük ilgisini ve hayranlığını kazandı.

Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek

ARVASİ MİLAT OLDU

Abdülhakim Arvasi ile 1934’te tanışan Kısakürek için bu tarih bir milat kabul oldu ve eserlerinde tasavvufi düşüncenin izleri görülmeye başlandı. Pek çok tiyatro eseri ve edebi çalışmaya imza atan Kısakürek, eylül 1943’te haftalık olarak yayımlanmaya başlanan ve dönemin ünlü isimlerinin yazılarına da yer verilen “Büyük Doğu”nu dergisini çıkardı. 3 kez kapanan derginin son kapanışında Kısakürek tutuklandı ve hapse girdi. İslami değerleri öne çıkarmasıyla dikkati çeken “Büyük Doğu”yu tekrar tekrar çıkaran Kısakürek’in dünya görüşünü ve cemiyet nizamına ait düşüncelerini aksettiren “İdeolocya Örgüsü” yazıları da bu dönemde başladı. Aksiyon ve dava adamı Kısakürek, şiirde olduğu kadar Türk fikir, siyaset ve sosyal hayatında emsalsiz izler bırakırken pek çok ismin hayatına yön verdi.

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