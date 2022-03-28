Uysallar’ın uyanış hikâyesi

Başrollerini Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer ve Uğur Yücel’in paylaştığı “Uysallar” dizisinin özel gösterimi Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapıldı. 8 bölüm olarak yayınlanacak dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.

Etkinliğe dizinin başrol oyuncuları Songül Öden ve Öner Erkan da katıldı. Dizi, 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesini anlatıyor. “Uysallar”, 30 Mart’ta tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak.