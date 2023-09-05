Uyum eğitimi başladı

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül’de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili dün çaldı.

EĞİTİM HAYATINA İLK ADIM

İstanbul’da Bakırköy Medeni Berk İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, sabah saatlerinde ebeveynleriyle okullarına geldi. Bahçede yapılan anonsla öğretmenlerini ve sınıflarını öğrenen çocuklar, balonlarla süslenen sınıflarına girdi. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir hafta erken buluşan öğrenciler, okuldaki ilk gün heyecanını yaşadı. Uyum eğitiminin ilk gününde Üsküdar Hattat İsmail Hakkı İlkokulu’na başlayan 1. sınıf öğrencileri de büyük heyecan yaşadı. Daha sonra öğretmenleri tarafından sınıflara alınan öğrenciler eğitim hayatına ilk adımlarını attı.

VELİLER DE HEYECANLIYDI

İzmir’de Mavişehir İlkokulu’nda da tören düzenlendi. 1-D sınıfı öğrencisi Alptuğ Şahin, okulun kendisi için “mutluluk” anlamına geldiğini söyleyerek “Derslerde akıllı bir öğrenci olacağım, çalışkan bir öğrenci olacağım. Öğretmenimi dinleyeceğim. Büyüyünce de polis olmak istiyorum.” dedi. Van’ın Edremit ilçesindeki Eminpaşa ilk ve ortaokuluna gelen öğrenciler, de dün okul yolunu tuttu. Velilerden Gülsem İnce, en az kızı kadar heyecanlı olduğunu anlattı.

‘Telefon’ konusunda sıkı tembih

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayınında öğretmenlere hitap etti. Bakan Tekin, 1 milyonu aşkın öğretmenle, ekip ruhuyla çalışmak istediklerini belirterek şunları söyledi: “Bundan böyle velilerimizin, okul içerisinde öğretmenlerimizle eğer bir şey görüşmek istiyorlarsa randevu takvimi içerisinde görüşmesini arzu ediyoruz. Cep telefonlarıyla ilgili düzenlemelerimizi de yaptık. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engelledik.” Tekin, öğretmenlerin de cep telefonlarını zorunlu olmadıkça derslerde kullanmamalarını istedi.

Konteyner sınıflarda ders başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis’teki okullarda uyum eğitimi başladı. Hasarsız ve onarımı tamamlanan okulların yanı sıra bölgelere kurulan taşınabilir okullarda da ilk ders zili çaldı. Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Şehit Gökhan Özdemir İlkokulu’nda minik öğrenciler, okula başlamanın ilk heyecanını yaşadı. Öğrenciler öğretmenlerin eşliğinde konteyner sınıf içerisinde resim çizerek zaman geçirdi. Bazı veliler de çocuklarını konteyner dışında bekledi. İslahiye ilçesinde de uyum eğitimi başladı. Depremin etkilediği Malatya’daki okullarda da uyum eğitimine geçildi. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.











