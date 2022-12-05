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KÜLTÜR SANAT

Uyum ve denge cam sanatında

Camın ışıklı ve renkli dünyası, “Uyum ve Denge: Cam Işıkla Yaşar” sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeride Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla açıldı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uyum ve denge cam sanatında
“Uyum ve Denge: Cam Işıkla Yaşar” sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeride Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla açıldı.

Camın ışıklı ve renkli dünyası, “Uyum ve Denge: Cam Işıkla Yaşar” sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeride Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla açıldı. Cam Ocağı Vakfı’nın 20’nci yılı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen serginin küratörlüğünü Seda Yavuz üstlendi. Sergide Cam Ocağı Vakfı’nın kuruluşundan bu yana sanatçıların eserleriyle oluşturulan 2 bin 300 parçayı aşan koleksiyonundan, seçilmiş eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergi 25 Aralık’a kadar AKM Galeride ziyaret edilebilecek.

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