Uyuma kadın eli

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye’de yaşayan sığınmacıların toplumla uyumu için kadınları devreye soktu. Müdürlük bu kapsamda “Tüm karanlıklara kadınların içindeki aydınlık yeter” başlığı ile “Yerelde Kadın Buluşmaları”nı başlattı. Yerelde kadın buluşmaları ile Türkiye’de uyum sürecinde yabancı kadınlar ile ev sahibi toplumdaki kadınların ortak bir yaşama kültürü oluşturmaları amaçlanıyor.

AİLEYİ ETKİLER

8 ilde gerçekleştirilecek buluşmaların ilki Trabzon’da yapıldı. Buluşmalarla kadınların bir araya gelerek sosyal etkileşimde bulunmaları sağlanıyor. Ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan kadınların sosyal hayata katılımlarının arttırılması hedeflenen projeyle, ailenin temeli olan kadınların uyum sağlamaları ile diğer bireylerin de uyum sürecine olumlu katkı vermeleri amaçlanıyor. Başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye’de yaşamak zorunda kalan yabancı uyruklu kadınların, Türk kadınları ile buluştuğu etkinliklerde, Türkiye’nin kültürü, örf ve adetleri, toplumsal kurallar da paylaşılıyor.

7 İLDE DAHA YAPILACAK

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla yapılan buluşmalar 7 ilde daha yapılacak. Buluşmaların ikincisi bugün Bolu’da gerçekleşecek. Diğer buluşmalar ise sırasıyla şöyle; 10 Aralık Antalya, 17 Aralık Yalova, 28 Ocak Isparta, 11 Şubat 2020 Aksaray, 4 Mart 2020 Balıkesir, 17 Mart 2020 Afyon.

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