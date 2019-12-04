Uzay testi için merkez

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı’nın kurulumu gerçekleştirildi. Test altyapısı ile kritik uydu bileşenlerinin, uzaya gönderilmeden önce oradaki radyasyon ortamına karşı dayanıklılığının test edilmesi ve böylece bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen proje, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Proton Hızlandırıcı Tesisi kullanılarak geliştirildi. Türkiye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı olma özelliği taşıyan ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı, ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün müdürü olduğu ODTÜ İVME-R’nin (Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi) çalışmalarıyla kuruldu.

UYDULAR DENENECEK

ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı ile proton hızlandırıcısından çıkan proton demetinin hem akısı hem de genişliği, farklı kullanıcıların gereksinimlerine uygun şekilde ayarlanabiliyor ve uzay ortamına uygun testler yapılabiliyor. Bu test altyapısıyla Türkiye’nin milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği güneş hücreleri, lityum iyon pil ve çok katmanlı yalıtım battaniyesi gibi İMECE uydusuyla uzaya gönderilecek ekipman ve malzemelerin Avrupa Uzay Ajansı (ESA) standartlarına göre testleri gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca yerli ve milli uydularda kullanılmak üzere tasarlanan Yerli Radyasyon Monitörü geliştirilmesi hedefleniyor. Merkezin resmi açılışı çok yakında yapılacak. Uzay ortamının radyasyon etkileri, uyduların görev ömürlerinin kısalmasına ya da uyduların tamamen görev dışı kalmasına sebep oluyordu.