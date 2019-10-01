Uzay yolcusu kalmasın

İKİ AY İÇİNDE FIRLATILACAK

Elon Musk

ABD’li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay’a, Mars’a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri “Starship” adlı roketi tanıttı. SpaceX’in Teksas’ın Boca-Chica bölgesindeki Cape Canaveral uzay üssünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Musk, uzay aracının ‘’Mk1’’ versiyonunun bir ya da iki ay içinde tecrübe kapsamında fırlatılacağını söyledi.

20 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey inerek dünyaya döneceğini ifade eden Musk, altı aydan kısa sürede yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı. Musk, 2021 yılında da mürettebatlı uzay misyonlarının gerçekleştirile- ceğini aktardı. Milyarder girişimci, Starship uzay aracını uzay medeniyeti olma yolunda kritik bir adım olarak nitelendirdi.

5350 TON İTİŞ GÜCÜ

SpaceX’in 5 milyar dolarlık bir yatırımla geliştirdiği Starship, SpaceX’in yeniden kullanılabilir uzay araçları ailesinin en yeni ve en görkemli üyesi olarak biliniyor. Uzay araçlarının yeniden kullanılabiliyor olması gerektiğini savunan Musk, ancak bu takdirde büyük bir hamlenin gerçekleştirilebileceğini ifade ediyor. 5350 ton itiş gücü üretebilen roketin içinde 40 kabin, 1 mutfak ve 1 barınak yer alıyor.

İLK YOLCU MAEZAWA

Yusaku Maezawa

SpaceX kurucusu Musk, geçtiğimiz yıl Japon milyarder Yusaku Maezawa’yı Starship’in ilk özel yolcusu seçmişti. 42 yaşındaki girişimci, kendisine eşlik edecek birçok sanatçıyla bir hafta boyunca eşsiz bir uzay macerasına çıkacak.