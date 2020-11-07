Uzayda film çekme yarışı: Rusya, Tom Cruise'a rakip olacak

Son yıllarda uzaya olan ilginin artması, film sektörü ile birlikte NASA ve SpaceX gibi uzay şirketlerini de harekete geçirdi. Ünlü oyuncu Tom Cruise, uzayda çekilecek ilk film için Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile bu yılın başlarında bir anlaşma sağladı. Henüz geliştirilme aşamasında olan projede; NASA, SpaceX ve Tom Cruise birlikte çalışacak. Eğer her şey yolunda giderse Cruise, Ekim 2021'de Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak.

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Ünlü bir aktörü uzaya fırlatacaklar

CNN'in haberine göre; Rusya ve ABD arasında yeni bir tür uzay yarışı başlıyor. İki ülke, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilecek ilk film için rekabet edecek. Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos ve ülkenin en büyük TV kanalı Channel One, ABD'nin Tom Cruise hamlesine karşı kendi kozunu oynayacak. Rus yetkililer, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilecek ilk film için uzaya ünlü bir aktör fırlatmayı planlıyor. Roscosmos ve Channel One, en az Tom Cruise kadar ses getirecek bir aktör için şimdiden arayışa girdi.

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Kadın oyuncu arıyorlar

Gelen bilgilere göre Rusya, uzaydaki ilk film için bir kadın baş rol oyuncusu arıyor. Rus genel yapımcı Alexey Trotsyuk, "Dünya'dan uzaya fırlatılabilecek, ardından zorlu uzay şartlarına dayanabilecek ve sıfır yer çekiminde en karmaşık çekim zorluklarının üstesinden gelebilecek bir kadın oyuncu arıyoruz." dedi. Rusya, seçtiği kadın başrol oyuncusunu tıpkı bir kozmonot gibi eğitecek. Aynı zamanda seçilecek kişinin atletik olması, yüksek öğrenim görmesi ve sabıka kaydının olmaması gerekecek.