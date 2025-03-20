Uzman isim havadaki ani sıcaklık değişimi için uyardı: Grip riskini artırıyor

"Tam bir ara geçiş dönemi. Çünkü polenler de çıkmaya başladı. Çiçek tozlaşmaları da başladı. Birlikte ortaya çıkan durumlarda gribal enfeksiyon mu yoksa alerji mi, ayırt etmek zor olabiliyor. Alerjiyle gribal enfeksiyonu birbirinden ayırt etmekte en önemli parametre ateş. Eğer ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı varsa bu gribal bir üst solunum yolu enfeksiyonu demektir. Burun akıntısı ve tıkanıklığı, ateşin eşlik etmediği hapşırma nöbetleri, hapşırma nöbetleriyle birlikte gözlerde sulanma, kaşınma gibi bulgular varsa bu da alerjiye bağlı bulgular."