Hayat Uzman isimden kene uyarısı Bu seneki vakalar sıkıntılı ve hızlı seyrediyor
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Uzman isimden kene uyarısı: Bu seneki vakalar sıkıntılı ve hızlı seyrediyor

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Toker, Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalıklarına ilişkin bu seneki vakaların sıkıntılı ve hızlı seyrettiğini açıkladı. Toker, "Ölümcül kanama riski biraz daha fazla" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Uzman isimden kene uyarısı: Bu seneki vakalar sıkıntılı ve hızlı seyrediyor
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Mide bulantısı ve ateş şikayetiyle ilçe devlet hastanesine giden 23 yaşındaki Birhan Baş, buradaki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan incelemede kene ısırmasına bağlı olarak KKKA teşhisi konulan Baş, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve 3 gün yoğun bakımda tedavi edilen Birhan Baş, sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Başından geçenleri anlatan Baş, "Burada 3 gün yoğun bakımda kaldım. Ardından normal servise çıkardılar. Zordu ve sıkıntılı bir süreç oldu. Kene hafife alınacak bir şey değil. Tedavisi de zor oldu. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşanların" dedi.

"MAALESEF BU SENEKİ VAKALARIMIZ BİRAZ SIKINTILI VE HIZLI SEYREDİYOR"

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Orta Anadolu Bölgesi’nde özellikle Tokat, Yozgat ve Sivas’ta keneyle bulaşan KKKA dediğimiz durum maalesef mayıs ayından ağustos ayına kadar çok fazla vatandaşımızda görülmeye başladı. Bu sadece keneyle bulaşmanın dışında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara bulaşması sonucu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da bulaşıyor. Bu vatandaşlarımızda özellikle ani yükselen 40 dereceleri bulan ateş, vücutta halsizlik, kas ağrıları ile başlayıp ölümcül kanamalara kadar seyreden bir tablo oluşturabiliyor. Bu noktada da Kayseri olarak biz bu bölgelerden gelen hastayı mayıs ayı başlangıcından bu yana kabul etmeye başladık. Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla. O yüzden vatandaşlarımızın özellikle açık havada bulundukları zamanlarda açık renkli ve vücutlarını kapatacak şekilde kıyafetler giymeleri ve çoraplarını pantolonlarının üzerine çekmeleri faydalı olacaktır. Eve döndüklerinde de kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası bölgelerde kene olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da herhangi bir ateş, ani gelişen bir kas ağrısı ve ishal gibi bir tablosu olduğunda hastaneye başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Toker, vücuduna kene yapıştığını fark eden vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Keneye kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor. Poşet, eldiven, naylon veya mendille vücuda en yakın olan bölgeden sıkıca tutup bir hamlede çıkartabilirse bunu yapabilir. Ancak keneyi patlatmak, yakmak ve herhangi bir yanıcı madde dökmek kesinlikle sakıncalıdır. Bu noktada virüsü hayvan daha fazla kana karıştırabilir. Tek hamlede çıkartılamadığı takdirde mutlaka acil servislere başvurup sağlık çalışanlarından bu konuda yardım istemeliler" diye konuştu.

Uzmanlardan kene uyarısı

Uzmanlardan kene uyarısı

Vakalar sıkıntılı ve hızlı seyrediyor.
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