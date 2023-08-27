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Hayat

Uzmanı uyardı: Atık bataryalar orman yangınlarına neden oluyor

Siirt’te cep telefonu ustası Mehmet Akbey, "Kullanmadığımız bataryaların çöpe atılması doğada patlama riskine yol açmaktadır. Yangınlara özellikle orman yangınlarına neden olmaktadırlar. Bizler bir kaç kere bu olaylarla karşılaştık" dedi. 

12:05 . 27/08/2023 Pazar
IHA
Siirt’te cep telefon tamirciliği yapan Mehmet Akbey, sıcak havalarda telefon bataryalarının aşırı ısınmasından dolayı cihazlarda patlamalar yaşandığına dikkat çekti.

Siirt’te cep telefon tamirciliği yapan Mehmet Akbey, sıcak havalarda telefon bataryalarının aşırı ısınmasından dolayı cihazlarda patlamalar yaşandığına dikkat çekti.

Mevsim normalleri üzerinde havaların seyrettiği yaz aylarında cep telefonu bataryalarının bozulmasında etkili olan yüksek sıcaklık ve nem, telefonların tamamen bozulmasına ve batarya patlamalarına neden oluyor.


Genelde bataryalardan dolayı vatandaşların sıkıntı yaşadığını belirten Akbey, "Bataryalarda şişme olayları yaşanabiliyor. Özellikle yastık altında kalan ve uzun süreli şarjda bekletilen cep telefonlarına yüksek voltaj elektrik gelmesi nedeniyle telefonlar bozulabiliyor. Bunlar laptop, tablet ve her türlü şarj edilebilir, pil ile kullanılan araçlar içinde geçerlidir. Bunu önlemek için telefon şarj edilirken en az 1 metre uzakta tutulması gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan dolayı yaz aylarında bu sorunla daha fazla karşılaşıyoruz" dedi.

Bir müşterisinin bugün aynı sorundan cihazının açılmadığını belirttiğini ifade eden Akbey, "Cihazı kontrol ettiğimiz takdirde bataryanın aşırı şiştiğini gördük. Telefonlar ile genellikle bağımızı koparamayacak hale gelmişiz. Telefonu şarjda kullanmamamız gerekir. Telefonun şarjda uzun süreli kalması telefona zarar vermektedir. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; özellikle çocukların sürekli kullandığı telefonların şarjda iken kullanılmaması gerekir ve şarjın dolduktan sonra şarjdan alınması gerekir aksi halde telefona zarar vererek patlamasına neden olmaktadır" diye konuştu.

Bataryalar için geri dönüşümün yapılmasını istediklerini dile getiren Akbey, "Kullanmadığımız bataryaların çöpe atılması doğada patlama riskine yol açmaktadır. Yangınlara özellikle orman yangınlarına neden olmaktadırlar. Bizler bir kaç kere bu olaylarla karşılaştık. Bataryaların insan sağlığına çok büyük zararı bulunmaktadır. Dikkat edilmesi ve basite alınmaması gerekmektedir’’ şeklinde konuştu.


#Orman Yangını
#Atık Batarya
#Yangın
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